Temesváriak fényképezték le az üres várost, hogy te is úgy lásd, ahogy eddig még soha

A kijárási tilalom miatt Temesvár utcái is kiüresedtek, a Béga-parti, állandóan nyüzsgő város hirtelen leállt.



Keresztes Péter, a Román Televízió Körkép a végekről műsorának szerkesztője arra kérte az adás nézőit, hogy fényképezzék le az üres utcákat és küldjék el a képeket a szerkesztőség e-mail címére.



Ez nem egy pályázat volt, hanem egy felhívás, hogy egy közösségi film készüljön belőlük. Összesen 256 fotót küldtek be a nézők. A „Sound of Silence” ismert dalt Kiss Attila és Magyari Etelka, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház művészei adták elő egy „teraszkoncerten”.



(közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!