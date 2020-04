Elhalasztják az idei TIFF-et

A szervezők keddi bejelentése szerint elhalasztják az idei Transilvania Nemzetközi Filmfesztivált (TIFF). Az eredeti tervek szerint május 29. és június 7. között szervezték volna meg az eseményt, amelyet most egyelőre meg nem határozott időpontba halasztanak.



"Utolsó pillanatig reménykedtünk, hogy találkozhatunk május 29-én Kolozsváron, hogy (tizenkilencedszer is!) kérdezgethetjük, vajon fog-e esni az eső a megnyitón, és örülhetünk tíz napnyi filmnek, koncertnek és még egy csomó meglepetésnek, amellyel intenzíven készültünk az elmúlt hetekben. Mindeközben figyeltük a helyzet alakulását az országban, illetve a világ többi részén, ahol már több fesztivált elhalasztottak, vagy akár töröltek is. Az egész filmgyártás bizonytalanságokkal küzd, de két dolog nagyon világos számunkra ebben a pillanatban: a 19-es számú fesztiválra nem kerülhet sor május 29. és június 7. között, de az is, hogy nem hagyjuk magunkat, és megoldást találunk arra, hogy pozitív energiákkal töltsük fel a várost" - írják a halasztást bejelentő közleményükben. Egyelőre azt nem közölték, hogy mikor tervezik megszervezni a fesztivált. Azt írják, hogy figyelik a helyzet alakulását, és annak megfelelően fognak dönteni.



A Transilvania Pitch Stopot, az Alex. Leo Șerban Ösztöndíjat, a helyi filmek versenyét az elhalasztott időpontban is megszervezik, tehát, ha valaki jelentkezett, nem kell amiatt aggódnia, hogy esetleg törlik. Azok, akik már jegyet vagy bérletet vásároltak az idei fesztiválra, visszaigényelhetik a kifizetett összeget, de azok a halasztott fesztivál esetében is felhasználhatóak lesznek.



Addig ajánlják a fesztivál streaming-szolgáltatását, a TIFF Unlimited csatornát, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy a fesztivál csatlakozott az #UnSingurCluj nevű kezdeményezéshez, amellyel a Kolozs megyei koronavírus elleni védekezést támogatják.



A TIFF halasztása nem meglepetés, már akkor felmerült a lehetősége, amikor megkerestük korábban a fesztivál szervezőit. Akkor nyomatékosították is, hogy biztosan nem fogják törölni, legfeljebb halasztják. (hírszerk.)

