Sepsiszentgyörgyön javában zajlik a vártemplom felújítása

Zajlanak Sepsiszentgyörgy egyik legmeghatározóbb épületének, a református vártemplomnak a felújítási munkálatai, amelyet helyi vállalkozás, a Bi-Turn Cons Kft. végez. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata egymillió lejjel támogatja a felújítást.



Fotó: Kristó G. Hunor

A felújítási munkálatok a teljes épületkomplexumra, a teplomra, toronyra, ravatalozó házra, bástyázatra, a volt német iskolára is kiterjednek. A munkálatokat 2019. májusában kezdték el és október 31-én a konfirmálási szertartást már a templomban tervezik tartani.Jelenleg a tornyon, a volt német iskola épületén (ma harangozó lakként szolgál, amely múzeummal egészül majd ki) és a templom belső munkálatain dolgoznak, ezt várhatóan idén be is fejezik.A vörösréz toronygombban értékes pénzérméket és XVII., illetve XVIII. századi iratokat találtak. A restaurált toronygomb a helyére kerül, miután a talált iratokat dokumentálják, lefordítják és nyilvánosság elé terjesztik.