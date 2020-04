Új Sissi-sorozatot tervez a Netflix

Erzsébet osztrák császárnéról és magyar királynéról szóló hat, egyenként 45 perces epizódból álló sorozatot tervez a Netflix. A német produkció a The Empress (A császárné) címet kapja a DWDL magazin közlése szerint.



A sorozat kitalálói között van Katharina Eyssen producer-író-színésznő, aki nem először dolgozik együtt a Netflixszel. Az elmúlt évben a Zeit der Geheimnisse (Titkok ideje) című minisorozatban közreműködött forgatókönyvíróként és producerként.



A Sisi-sorozat forgatókönyvének írása jelenleg is zajlik, a szereplők válogatása hamarosan elkezdődik. Egyelőre nincs információ arról, ki lesz látható Erzsébet királyné szerepében. A hat rész a tervek szerint Sisinek a bécsi udvarban töltött első hónapjait mutatja be. Amennyiben sikeres lesz az első évad, valószínűleg folytatni fogják a történetet.



A Sissiről készült filmek közül az 1950-es években Romy Schneider főszereplésével készült háromrészes minisorozat a legnépszerűbb, mindmáig nagy népszerűséggel vetítik a tévék az ünnepek környékén. Legutóbb épp húsvétkor tűzte műsorára a Duna. (mti/hírszerk.)

