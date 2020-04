A járványról vagy az összetartozásról szóló versekkel is lehet jelentkezni a Nemzeti VERSenyre

A 220 éve született Vörösmarty Mihály versei és a rendszerváltozáshoz kapcsolódó költemények mellett a karanténhelyzetre tekintettel a bezártság, a járvány, az egészség vagy az összetartozás témájával is foglalkozó magyar költők verseivel is lehet nevezni május 15-ig az V. Nemzeti VERSenyre - hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi adásában.



A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete ötödik alkalommal hirdette meg a versmondást népszerűsítő versmondó és versklip versenyét, amelyre nem hivatásos magyar versmondók jelentkezését várják nem csak Magyarországról, de a határól túlról is.



A Nemzeti Színház és az egyesület kezdeményezése nemcsak egy hagyományos értelemben vett versmondó verseny, hanem innovatív és sok szempontból is előremutató megmérettetés, amely hangsúlyt fektet a klasszikus magyar értékek megőrzésére is - hangsúlyozta a keddi adásban Lutter Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének ügyvezető elnöke.



Kiemelte, hogy a 2016-ban útjára indított kezdeményezést a közösségi oldalakon is nagy érdeklődés övezi, az elmúlt években a döntős alkotások százezres nagyságrendű nézőszámot értek el.



Lutter Imre szerint a népszerűség többek között annak köszönhető, hogy a versmondás mellett a résztvevőknek a középdöntőben versklipet kell készíteniük, így mozgóképes műfajban is megmutathatják kreativitásukat, tehetségüket.



"A versklipek lehetővé tették mindenki számára, hogy egyfajta drukk vagy lámpaláz nélkül, otthon fel tudjanak venni telefonnal vagy fényképezőgéppel egy olyan verset, amelyet a sajátjuknak éreznek, így a lehető legjobb formáját tudja mindenki megmutatni" - tette hozzá.



A résztvevők újszerű dolgokat hozhatnak létre: ki kell találniuk, hogy klipet, etűdöt vagy akár animációt készítenek - hangsúlyozta.



Elmondta, hogy idén is a zsűri mellett a közönség is szavazhat az általa legjobbnak ítélt előadóra. A novemberi élő döntőben a legjobbak a Nemzeti Színházban lépnek fel.



A győztesek a pénzjutalom mellett további értékes díjakban részesülnek. Az érdeklődők bővebb információt találnak a verseny honlapján és a Nemzeti VERSeny Facebook- oldalán. (mti)



Nyitókép: Nemzeti VERSeny/Facebook

