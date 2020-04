„Hangos világnak halk zene”- megjelent iamyank első koncertlemeze

Pályafutásának első koncertlemezével debütált iamyank. Az alapvetően modern megoldásokra fókuszáló budapesti zeneszerző, producer figyelme 2017 végén terelődött a hagyományos zeneszerzési technikák és az akusztikus hangszerek irányába.





Borító: Csizmadia Bendegúz & Birinyi Tamás

címet viselő koncertlemez különlegessége egyfelől a váratlan születése: a koncerteket kezdetektől rögzítették, viszont a zeneszerző ebben az egy esetben döntött úgy, hogy nem csak az előadás elemzésére használja a felvételt. Másfelől pedig a zenekar szokatlan összetétele (vonósnégyes, fuvola, elektromos gitár, zongora, elektronika) mellett a felvételen hallható, sajátos karakterű, Una Corda zongora.Köszönhetően annak, hogy eszközkészletéből ebben az időszakban kihagyja a digitális utómunka lehetőségeit, a korábbi lemezeinél harmónia központúbb, időben és térben szabadabb, könnyűzenei struktúráktól elrugaszkodott anyag készült, aminek központjában az ember, a hangszer, az előadás, a halk, apró részletek és a csendek súlya áll.A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál és a Garden Wonder szervezésében létrejött teltházas koncert résztvevőinek maradandó élménye most mindenki számára elérhető, ezen a LINKEN egyébként nem csak meghallgatható, de meg is rendelhető a koncertlemez:„Ez az időszak megtanított arra, hogy baromi felszabadító érzés ha hagyom leomlani a magamról, magamnak felállított elképzeléseket, felmászok a romjain és csukott szemmel, tárt karokkal várom, bármi is jön ezután. Remélem téged is, kedves hallgató, elmozdít pár percre abból ahol épp vagy. Hagyom leomlani a magamról, magamnak felállított elképzeléseket, felmászok a romjain és csukott szemmel, tárt karokkal várom, bármi is jön ezután.” - mondta a megjelenés kapcsán yank”

Zenekar tagjai:

- hegedű- brácsa- cselló- fuvolal - cselló- elektromos gitár, effektek- zongora, szintetizátorok, effektek (