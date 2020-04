Celibidache után Christian Zacharias lesz a bukaresti filharmónia tiszteletbeli igazgaztója

Christian Zacharias német zongorista és karmester lesz a bukaresti George Enescu Filharmóniának, Románia legrangosabb komolyzenei intézményének tiszteletbeli igazgatója a 2020-2021-es évadtól kezdődően – jelentette be hétfőn a román főváros zenei intézménye.



Legutóbb az 1996-ban elhunyt Sergiu Celibidache világhírű román karmester töltötte be ezt a tisztséget 1990-től. A közlemény emlékeztet arra, hogy Zacharias hétfőn ünnepli 70. születésnapját, ebből az alkalomból a bukaresti filharmónia csütörtökön köszönti a művészt egy korábban rögzített, most online közvetített koncerttel, amelyen Zacharias a filharmónia zenekarát vezényli.



A német dirigens levélben fejezte ki háláját, mint fogalmazott, megtiszteltetésnek tartja, hogy Celibidache nyomdokába léphet.



Andrei Dimitriu, a filharmónia igazgatója reményét fejezte ki, hogy az általa vezetett intézmény már a megszokott körülmények között kezdheti a következő évadot, amelyet jelenleg az internetre szorított vissza a koronavírus-járvány. Az igazgató azt ígérte, hogy a következő évadban is a nemzetközi zenei élet ismert művészeit hívják koncertezni a román fővárosba.



A román komolyzenei életben évekre visszanyúló törekvés, hogy a George Enescu Filharmóniát visszavezessék a nemzetközi zenei élet körfogásába, és a román fővárosba is rendszeresen meghívjanak világhírű karmestereket, szólistákat. Ez ténylegesen kétévente sikerül a George Enescuról elnevezett zenei fesztivál keretében. A bukaresti filharmónia évek óta igyekszik pótolni ezt a hiányt, Zacharias kinevezése ebbe a törekvésbe illeszkedik. (MTI)



Christian Zachariasról egyik legismertebb felvétel, amikor Haydn-t megölte egy mobiltelefon:



Nyitókép: Mezzo.com

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!