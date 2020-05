Új Star Wars-filmet jelentett be a Disney

Egy új Star Wars-filmet rendez az Oscar-díjas Taika Waititi, aki egyben a film forgatókönyvírója is lesz együtt Krysty Wilson-Cairnsszel - jelentette be hétfőn, a nemzetközi Star Wars-napon a Disney és a Lucasfilm.



A stúdió megerősítette azokat a korábbi értesüléseket is, amelyek szerint egy új - még cím nélküli - Star Wars-sorozat készül a Disney Plus streamingszolgáltató számára. A sorozat egyik alkotója a Végtelen matrjoska című Emmy-díjas tévészéria társszerzője, Leslye Headland.



A variety.com hollywoodi portál szerint egyelőre nem tudni, hogy a Jojo Nyuszi rendezőjének új filmje egyike lesz-e a Disney által 2022, 2024 és 2026-ra tervezett Star Wars-filmeknek, vagy egy másik projektről van szó.



Waititi rendezte a Star Wars-univerzum egy másik produkcióját, a közönség körében nagy sikert aratott The Mandalorian című sorozatot, amelynek második évadját még idén bemutatja a Disney Plus. (mti)

'

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!