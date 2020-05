Prince 1985-ös koncertjét három napig lehet látni a YouTube-on

A rajongók három napig megtekinthetik a YouTube-on Prince Purple Rain-turnéjának 1985-ös syracuse-i koncertjét a néhai sztár hagyatékának köszönhetően - számolt be róla a Rolling Stone magazin.



A Prince and the Revolution: Live című 1985. március 30-i élő koncertet Prince hivatalos YouTube-csatornáján romániai idő szerint péntek hajnaltól három napon át teszik hozzáférhetővé, s ez alatt az idő alatt a platformon koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adománygyűjtés zajlik.







A syracuse-i Carrier Dome arénában megrendezett fellépésről készült Prince első koncertfelvétele, aminek videója még 1985-ben megjelent. Digitálisan azonban most először streamingelik.



Az előadásban Bobby Z dobos, Wendy Melvoin gitáros, továbbá Losa Coleman és Matt Fink billentyűsök is szerepeltek mások mellett. A YouTube-premier előtt egy órával Bobby Z kérdésekre válaszolva idézi fel az egykori koncertet.



A koncert nézői a koronavírus-járvány elleni küzdelemre adakozhatnak, a pénz az Egészségügyi Világszervezet Covid-19 szolidaritási segélyalapjába kerül. A Google vállalta, hogy ötmillió dollárig (1,6 milliárd forint) megduplázza az adományokat.



A híres Purple Rain-turnén a címadó szám mellett az 1999, a When Doves Cry és a Let's Go Crazy című dalok is elhangzottak. (mti)

