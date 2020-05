Megalakult a Polgár Judit Sakk Klub a Chesskiden

Már magyarul is elérhető a világ legnagyobb online gyerek sakkplatformja, miután Polgár Judit megalakította a nevét viselő sakk-klubot a Chesskiden.



"Azért vállaltam el a magyar nyelvű oldal kialakítását, mert így határoktól függetlenül, minden magyarul beszélő gyereknek adhatunk valami értékeset: a játék örömét és izgalmát, a fejlődés és a tapasztalás élményét, valami új felfedezésének a szépségét vagy éppen a verseny lehetőségét, mindezeket a sakk segítségével" - írta az MTI-hez eljuttatott közleményében Polgár Judit, aki a magyar nyelvű szekció rendszer- és házigazdája.



A sakktörténet legeredményesebb női játékosának tájékoztatása szerint a klubtagság minden gyerek számára ingyenes, a gyerekek folyamatosan csatlakozhatnak a csoporthoz. Akik most regisztrálnak, június 15-ig valamennyi funkciót korlátlanul kipróbálhatják, így hozzájuthatnak a sakkfeladványokhoz és leckékhez, játszhatnak más gyerekekkel, vagy sakkrobottal, megnézhetnek 800 sakkvideót - egyelőre angol nyelven -, valamint részt vehetnek online versenyeken.



Polgár Judit hangsúlyozta, hogy a játék a gyerekek számára az egyik legfontosabb tevékenység, de nem mindegy, hogy milyen környezetben játszanak.



"A gyerekek biztonsága elsődleges szempont. A szülő is regisztrálhat az oldalra, nyomon követheti gyermeke összes lépését a sakktáblán és azon kívül. Nincsenek nyilvános fórumok és közösségi hálózatok, a gyerekek azokkal tarthatnak kapcsolatot, akiket valóban ismernek" - emelte ki a Sakk Oscar- és Prima Primissima-díjas Polgár Judit, aki korábban 26 évig vezette a felnőtt női világranglistát.



A 2012 óta működő Polgár Judit Sakk Alapítvány egymásra épülő oktatási programjai, a Sakkjátszótér és a Sakkpalota egyedülálló, komplex módszerrel segítik az óvodás és általános iskolás gyerekek készség- és képességfejlődését a közoktatásban. (MTI)



Fotó: Polgár Judit Facebook-oldala

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!