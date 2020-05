Újra kinyit a Maros Megyei Múzeum és a Maros Megyei Könyvtár

Fokozatosan újrakezdik a tevékenységüket a Maros Megyei Tanácshoz tartozó kulturális intézmények, első körben a Maros Megyei Múzeum és a Maros Megyei Könyvtár fog megnyílni a látogatók előtt, írja sajtóközleményében a Maros Megyei Tanács Sajtóirodája.





Fotó: Bereczky Sándor

Fotó: Rab Zoltán

A közlemény szerint május 18-án, a múzeumok nemzetközi napján nyitotta meg kapuit a Néprajzi és Népművészeti Múzeum. A kiállítótermeket és a múzeum egész területét fertőtlenítették az elmúlt napokban, és a látogatóknak be kell tartaniuk a vészhelyzeti állapotban bevezetett általános óvintézkedéseket, így a társadalmi távolságtartás és védőmaszk viselése minden látogató számára kötelező.A Kultúrpalota június 1-jétől lesz nyitva, bár még folyamatban vannak a felújítási munkálatok, és emiatt néhány galéria zárva marad. A Tükörterem, a Hangversenyterem, a szecessziós kiállítás, a Bernády-emlékszoba, a Dandea-emlékszoba és a Kultúrpalota előcsarnok lesz látogatható. A művészeti galériák a felújítási munkálatok miatt zárva maradnak. Nem nyílik meg a Természettudományi Múzeum és a marosvásárhelyi várban működő Régészeti és Történeti Múzeum sem, mivel mindkét épületben felújítási munkálatok zajlanak.A Néprajzi Múzeumban és a Kultúrpalotában a téli program szerinti nyitvatartás lesz érvényben, ez azt jelenti, hogy hétköznapokon 9.00 és 16.00 között látogathatók a múzeumok, szombaton és vasárnap a Kultúrpalotába 9.00-14.30 között lehet bemenni, a Néprajzi Múzeumba pedig 9.00 és 14.00 óra között. A látogatók száma korlátozva lesz annak érdekébe, hogy biztosítani lehessen a társadalmi távolságtartást.A Maros Megyei Könyvtár május 25-től nyílik meg az olvasók előtt. Az általános védelmi intézkedések mellett a könyvtár esetében további korlátozások is be lesznek vezetve, így az olvasók egyelőre nem mehetnek be a polcok közé, a kért könyvet minden esetben a könyvtáros hozza majd ki számukra, a könyveket a kölcsönzés után 4-5 napig nem veheti majd ki más személy, illetve nem lesznek megnyitva az olvasótermek, csak otthoni kölcsönzésre lehet kikérni a könyveket. A nyitvatartási programról a héten fog dönteni a megyei könyvtár, a programról időben értesítik majd a lakosságot.A többi kulturális intézmény, így a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, a Maros Művészegyüttes és az Ariel Bábszínház egyelőre nem kezdi újra a tevékenységét, hiszen továbbra is tilos koncerteket és kulturális rendezvényeket szervezni zárt térben. (