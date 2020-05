Adományokat gyűjtenek Kádár Zsuzsanna sepsiszentgyörgyi hegedűművésznek

A sepsiszentgyörgyi, 36 éves Kádár Zsuzsanna hegedűs szinte mindent elfelejtett, amit eddig tudott, kivéve a zenét és a hegedülést. Zsuzsanna a nyertese annak a zenei tehetségkutató versenynek, amelyet a United by Music Alapítvány szervezett idén márciusban különleges képességű személyek számára. A rendezvényen hegedűjátékával lenyűgözte a zsűrit és a közönséget.





Még csak hat éves volt, amikor a tanítónénije felfigyelt különleges muzikális képességére. Azt tanácsolta a szülőknek, hogy segítsék őt zenei karrierjének felépítésében. Az első alkalommal kezdve, amikor hegedűt vett a kezébe, elvarázsolta őt, írja sajtóközleményében az United by Music Alapítvány.Kádár Zsuzsanna zenetanár volt a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban, tagja volt a Brassói Filharmóniának, majd a Csíki Kamarakórusnak. Az orvosok szerint csoda, hogy nem felejtett el hegedülni.A sorsfordító katasztrófát az ő esetében adrenoleukodisztrófiának hívják, amely egy nagyon ritka, autoimmun betegség, lefolyásaként az agysejtek fokozatosan leépülnek és a szívizmot is megtámadja.A nők esetében jellemzően 35 év után lép fel. A betegség nemcsak a memóriát töröli ki, nemcsak az agyat támadja meg, hanem idővel az izmokat is, így a mozgás is nehézkessé válik. Az orvosok szerint mindössze 15 személy szenved ebben a betegségben Európában.Zsuzsának nincsen betegségtudata, csak azt érzékeli, hogy, többé nem képes megtenni olyan egyszerű dolgokat, amelyek eddig simán mentek. A tünetek hasonlóak a depresszió és a fiatalkori demencia tüneteihez, de az ok neurológiai. Már nem képes elvégezni olyan kevésbé komplex tevékenységeket sem, mint például a főzés.Az adrenoleukodisztrófiát nem lehet meggyógyítani, csak lassítani a betegséget. Zsuzsának újabb klinikai vizsgálatra van szüksége, amely édesanyja szerint 8500 lejbe kerül. Ezzel az orvosok megtudhatják, hogy a pusztítás milyen mértékű az agyban és hogyan hathat ki az egyéb szervekre.Aki segíteni szeretne Kádár Zsuzsannának, hogy még sokáig hegedüljön, újabb szükséges vizsgálatokat végezhessenek el rajta és megfelelő kezelést kapjon, megteheti a United by Music Alapítvány segítségével.Pénzbeli (RON) adományokat az alábbi számlaszámra lehet küldeni, az utalásnál a megjegyzésben kérik írják be: „Zsuzsa”Fundatia United by Music RomaniaBanca Transilvania Sfântu GheorgheSWIFT COD BTRLRO22IBAN: RO39BTRLRONCRT0433367601 (