Hivatalos: idén elmarad az Electric Castle!

A koronavírus-járvány miatt nem rendezik meg a július 15-19. közöttre tervezett 8. Electric Castle fesztivált. A hivatalos bejelentés szerint ugyanakkor nem elmarad az idei fesztivál, hanem elhalasztják 2021. július 14-18. közé.



Elmondásuk szerint nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de a fesztiválozók egészsége a legfontosabb, ezért is kérnek arra mindenkit, hogy vigyázzon magára, hogy 2021-ben újra tudjanak találkozni.



A szervezők azt ígérik, hogy a már megvásárolt jegyek érvényesek maradnak a jövő évi fesztiválra is, de további részleteket is fognak még ezzel kapcsolatban közölni a későbbiekben. Ugyanakkor ígértetett tettek arra is, hogy megpróbáljak az 2020-ra beígért fellépőket 2021-re is leszervezni.







A kormány egyébként múlt pénteken bocsátott közvitára egy tervezetet, ami augusztus 31-ig betiltja minden olyan bel- vagy szabadtéri rendezvényt, fesztivált és kulturális eseményt megszervezését, amelyeken több mint ezer személy vesz részt egyszerre, függetlenül attól, hogy a belépés ingyenes vagy fizetős. (hírszerk.)

