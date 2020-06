Jazz in the Park fesztivál sem lesz idén

Azok után, hogy az Electric Castle, az Untold (és Neversea) fesztiválok is bejelentették az elhalasztásukat a jövő évre, a harmadik jelentős kolozsvári fesztivál, a Jazz in the Park is közölte, hogy a koronavírus-járvány miatt csak 2021-ben fogják megszervezni a fesztivál 8. kiadását.



Eredetileg úgy volt, hogy június 25-28. között szervezik meg a fesztivált, aztán a járvány kitörése után márciusban felmerült, szeptember 10-13. között fogják megtartani, de most azt írják, mivel a világjárvány továbbra is jelentős hatással van élet normál lefolyására, alkalmatlannak érzik az időt egy olyan minőségű fesztivál megszervezésére, amit a rajongóik megszoktak, és amiért a tavalyi kiadásuk elnyerte az Európa legjobb kicsi fesztiváljának járó díjat. Az elhalasztott fesztivált 2021. június 24-27. között fogják megszervezni.



Ugyanakkor azt is írják, bár nem tudják megszervezni a fesztivál 8. kiadását, de megígérik, hogy fogjuk még hallani idén a Jazz in the Park nevet. Mindenképp kötelességüknek érzik részt venni a rendezvénypiac visszatérésében és az emberek bizalmának a visszaállításában a nyilvános rendezvények iránt. (hírszerk.)

