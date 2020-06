Tematikus nappal emlékeznek a Trianoni Békeszerződés centenáriumáról a Margó Irodalmi Fesztiválon

Június 3-7. között 5 napon át, 50 programmal várják a szervezők az irodalom, olvasás és kultúra iránt érdeklődőket a Margó digitális felületein!





A szervezők a főtámogató Bookline-nal, valamint a szerzőkkel és a kiadókkal együttműködésben, online valósítják meg az eseményt.A Margó Irodalmi Fesztiválon fellép többek közöttés, a Libri irodalmi díjak nyertesei,az idei Aegon Irodalmi DíjasésJúnius 4-én lesz 100 éve annak, hogy aláírták az I. világháborút lezáró békeszerződést. A kerek évforduló alkalmából a Margó egy tematikus nappal is készül, melynek programjai különféle szempontok szerint járják körbe Trianon múltját és jelenét - miként élte meg ezt az időszakot az akkori társadalom, milyen lenyomatai vannak az irodalomban, milyen forgatókönyvek mentén alakulhatott volna még Magyarország sorsa.A fesztivál emléknapjának vendége lesz többek köztéstörténész, bemutatkozik Kötter Tamás II. világháborús novelláit tartalmazó kötete, illetve aésszerkesztésében készült alternatív irodalmi Trianon-antológia.A legfrissebb hazai könyvmegjelenések bemutatói mellett idén is jelentkezik a Margó Extra beszélgetés-sorozat, melyben művészeket, közéleti személyiségeket szólítanak meg az olvasáshoz fűződő viszonyuk kapcsán. Délutánonkéntésmesél arról, milyen hatással van életére, munkájára az irodalom.A Margó Extra speciális különkiadásában pedig a Grecsó fivérekkel beszélget, akiknek ősszel mutatkozik be a Várkert Bazárban Többet magunkról című közös produkciójuk.Az irodalmi beszélgetéseken kívül kiállításokra, színházba is invitálnak a szervezők. Egy rendhagyó tárlatvezetés keretében be lehet járni a Petőfi Irodalmi Múzeumhalálának 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítását, vagy aKortárs Fotográfiai Központ Felesleges Pillangó című tárlatát.A Trianon emléknapra a Fortepan állított össze egy gyűjteményt korabeli fényképekből válogatva, estére pedig a Katona József Színház színészei készülnek egy irodalmi műsorral. A fesztivál zárónapjának estéjén, június 7-én a Trip Hajó Karanténszínháza tart ősbemutatót:egyfelvonásos felolvasószínházi előadásával ér véget a fesztivál.

Gyerekprogramok a Margón

Hétvégén a gyerekekre is gondoltak a szervezők, szombaton a Szívünk rajta program keretében környezettudatosságra nevelő versekkel ismerkedhetnek meg a legkisebbek és a Dödölle című könyv meséit hallgatvakét kuktájával együtt főzhetnek.Vasárnap délelőtt pedigkoncertjéhez csatlakozhatnak a kicsik. A Bookline Szívünk rajta kezdeményezésének célja megkönnyíteni a szülők könyv választását, hogy gyerekeiknek az életkorukhoz és érdeklődésükhöz legmegfelelőbb címeket válasszák.Gyerekekhez kapcsolódó program, ha nem is nekik szólAkiknek két anyja van című, a Bookline gondozásában megjelent könyve az örökbefogadásról. A kötetben található személyes élettörténetek abban segítenek, hogy túllépve az előítéletek, félelmek vagy akár romantikus elképzelések világán, érthetőbb legyen az örökbefogadás világa.A fesztivál szervezői idén hatodik alkalommal keresik az év legjobb első prózakötetét: a Margó-díjra június 30-ig lehet nevezni. A korábbi díjazottak közül Mécs Anna Kapcsolati hiba című második novellás kötetét mutatja be június 7-én, a tavalyi nyertes,pedig a nyertes művével, A vak majommal érkezik a fesztiválra.A Margó-díj célja megmutatni a legerősebb pályakezdőket, a nyertes a díjjal 500 ezer forintot, a Bookline 15 millió forint értékű médiatámogatását, valamint próbafordítást is kap.A részletes napi program a fesztivál honlapján található.A fesztivál ideje alatt rendkívüli kedvezménnyel szerezhetik be a látogatók a nyári olvasnivalókat és a közkedvelt dedikálás sem marad el! Több mint 10 szerző könyvét dedikált változatban is meg lehet majd venni, eseményenként 20-20 példányban. Sorban állás helyett ezúttal csak gyorsnak kell lenni!Folyamatosan bővül a lista, a fesztivál weboldalán illetve a az események Facebook-oldalán érdemes követni a frissülő információkat!