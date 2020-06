Megvan az idei TIFF új időpontja

Július 31. és augusztus 9. között fogják megszervezni a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) 19. kiadását, amelyet rendes körülmények között éppen ezen a héten zajlana - jelentették be a szervezők a fesztivál Facebook oldalán.



A fesztivál elhalasztását április elején jelentették be, amikor biztossá vált, hogy a koronavírus-járvány okozta korlátozások miatt lehetetlen lesz megszervezni a fesztivált. Már akkor azt ígérték, hogy nem maradunk fesztivál nélkül, és a helyzet alakulásának függvényében döntenek az új dátumról. A nagy nyári fesztiválok sorozatos lemondása után (Electric Castle, Untold) pedig rendezvénykínálat is sokkal szellősebb lett, könnyebben tudtak olyan időpontot választani, amikor lehetőségük van szabadtéri vetítésekre. A jó filmek, a sok meglepetés és a vakációs hangulat mellett ugyanis a szabadtéri vetítések a fesztivál ígérete a 19. kiadására.





UPDATE: "Készek vagyunk alkalmazni a szabadtérre vonatkozó, hatóságok által javasolt óvintézkedést és reméljük, hogy a lehető leghamarabb megkapjuk a mozikban történő vetésekre vonatkozó normák megerősítését" - idézi a szervezők közleményefesztiváligazgatót, aki szerint kiemelten fontosnak tekintik a nézők biztonságát.A szervezők közlése szerint mind a nyitógálát, mind a hivatalos zárógálát a Fő téren fogják megszervezni. A Fő téren, a Iulius Mall mellett, a magyarfenesi Arkhai Sculpture Parkban, a bonchidai Bánffy-kastély udvarán és a Francia Kulturális Intézet udvarán szervezett vetítések mellett idén új szabadtéri helyszíneket is be fognak jelenteni, ahol az előírásokat betartva, az üléseket egymástól távolabb elhelyezve lehet majd filmeket nézni. A beltéri vetítések esetében úgy számolnak, hogy a hatóságok - más európai országok szabályozásához hasonlóan - a rendelkezésre álló helyek felét engedi majd meg elfoglalni.A közlemény idéziművészeti igazgatót is, aki sokat ugyan nem árult el, de szavai alapján arra számíthatunk, amit a korábbi években már megszokhattunk a TIFF-en. A klasszikus tematikus szekciók biztosan visszatérnek, új címek és retrospektív vetítések "eklektikus koncentrátumát" kapjuk. "Még ha a #staysafe is marad a jelszó, de a kockázatot vállaló filmek továbbra is kiváltságos helyet foglalnak el a fesztiválon" - fogalmazott a művészeti igazgató.