Nem halasztják el a Kolozsvári Magyar Napokat

Rövidebb lesz ugyan, mint az elmúlt évtizedben megszoktuk, de idén is megtartják a Kolozsvári Magyar Napokat augusztus 19-21. között - jelentette be csütörtökön Gergely Balázs, a szervező Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke, főszervező egy Facebookos videóban.







Szimbolikusan a nemzeti összetartozás napjára időzített bejelentésben Gergely Balázs úgy fogalmaz, hogy a közösségnek szüksége van az ünneplésére, szüksége van arra, hogy közösségként megélhesse ünnepnapjait, mert ez tartott meg az elmúlt 100 évben is magyarként, magyar közösségként. Érvelése szerint augusztus 19-e, Kolozsvár városi rangra emelésének évfordulója, illetve államalapító Szent István királyunk és egyben a magyar államiság ünnepe nem olyan dátumok, amelyek mellett el lehet szó nélkül menni. Ezért úgy döntöttek, hogy idén szerényebb körülmények között és szűkebb időkeretben fogják megszerezni, de terveik szerint az elmúlt években már megszokott színvonalon.



A bejelentésről tájékoztató közleményben úgy fogalmaznak, hogy a hatósági korlátozások szigorú betartása mellett arra törekszenek, hogy a KMN, ha szerényebb körülmények között is, de méltóságteljesen és a megszokott kulturális színvonalon tölthesse be az ünnep szerepét. Bővebb információkat a tervekről, elképzelésekről és programokról későbbre ígértek. (hírszerk.)

