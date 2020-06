Keanu Reeves a forgatókönyv miatt vállalta a Mátrix 4-et

Keanu Reeves a "gyönyörű forgatókönyv" miatt vállalta el, hogy szerepel a Mátrix 4-ben. A filmsztár erről az Empire folyóirat csütörtökön megjelenő legújabb számában beszél.



A Wachowski testvérek Mátrix-trilógiájának első részét több mint húsz éve mutatták be. A kasszasikert 2003-ban további két folytatás - Mátrix - Újratöltve, Mátrix - Forradalmak - követte.



A Mártix 4-en Lana Wachowski a testvére nélkül dolgozik. A forgatókönyvet Aleksandar Hemon és David Mitchell közreműködésével írta. A trilógia főszereplői, Keanu Reeves és Carrie-Anne Moss is visszatérnek az új filmben.



Reeves az Empire-nek elárulta: elsősorban a kiváló forgatókönyv miatt vállalta el újra a szereplést.



Azt egyelőre sem a színészek, sem az alkotók nem árulták el, hogyan folytatódik a trilógia.



A Warner Bros. produkciója az eredeti tervek szerint 2021. május 21-től lett volna látható a mozikban. A koronavírus-járvány azonban hónapokra leállította a produkciós munkát, így most elképzelhető, hogy a stúdió elhalasztja a bemutatót. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!