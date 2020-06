Online bemutatóra készül a Kolozsvári Állami Magyar Színház

Mark Ravenhill POOL (no water) című darabjának online bemutatójára készül a Kolozsvári Állami Magyar Színház. Az interneten szerdától megnézhető színházi-filmes performanszt az alkotók a koronavírus-járvány miatti rendkívüli állapot és kijárási korlátozások idején készítették és keddi online sajtótájékoztatójukon a járvány hivatalos nevét parafrazálva "covideónak" nevezték.



Amint Tompa Gábor színházigazgató felidézte: az alkotók épp elkezdték próbálni a darabot, amikor életbe léptek a kijárási korlátozások. Ekkor azonban úgy gondolták, hogy nem adják fel, hanem az interneten hozzák össze az előadást, amely immár se nem színház, se nem film, hanem inkább a performanszművészethez hasonlít. Jeleneteit a színészek a saját lakásukban rögzítették a saját mobiltelefonjukkal, és a rendezői utasításokat követő - esetenként 15-ször is felvett - monológokat, mozgásokat egy hónapos utómunkával két óra tíz perces egységes alkotássá dolgozták össze.



Amint Tompa Gábor felidézte: a projekt a fiatal rendezők számára korábban kiírt pályázat egyik nyertese volt, de két éve a színház nehéz anyagi helyzete miatt nem sikerült színpadra vinni és a járvány most is alaposan átírta Radu Nica rendező terveit. Hozzátette: az eredetileg díszlettervezésre és videovetítésre felkért Andu Dumitrescu a rendező társalkotójává lépett elő, ő végezte el a filmes utómunkálatokat a színészek által beküldött anyagon.



Radu Nica felidézte: az online próbafolyamat úgy kezdődött, hogy mindenki körbefilmezte a lakását, hogy aztán közösen találják meg azokat a helyszíneket, amelyek alkalmasak lesznek egy-egy jelenethez.



Andu Dumitrescu megjegyezte, nem lehet filmnek tekinteni a produkciót, hiszen a sokféle okostelefon, az eltérő fényviszonyok az egyes terekben tapasztalható eltérő hangzás nagyon különbözővé tette a jeleneteket. De hozzátette: vállalták a kihívást, és talán éppen ez adja az egyediségét, erősségét a produkciónak.



Radu Nica elmondta: olyan szereplő is volt, aki csak hajnalban tudott felvételeket készíteni és azokat is csak visszafogottan, hogy ne ébressze fel a szomszéd szobában alvó gyermekeit. Hozzátette azonban, hogy ezek a körülmények is hitelesen szólnak arról a világról, amiben élünk.



Tompa Gábor hozzátette: a POOL (no water) előadás nem helyettesítheti az élő színházat, de a kreatív alkotó emberek, mindig kísérletezhetnek az új kommunikációs technológia lehetőségeinek a felhasználásával.



A POOL (no water) Radu Nica, Andu Dumitrescu, Vlaicu Golcea, valamint Buzási András, Kali Andrea, Marosán Csaba, Ötvös Kinga és Varga Csilla közös projektje; projektasszisztens: Kántor Melinda. A produkciót július 10-ig lehet megtekinteni, ám a nyári szabadságok után ismét elérhetővé teszik. (mti)

