Krasznahorkai és Cărtărescu komoly favoritjai lehetnek a következő irodalmi Nobel-díjnak

Mircea Cărtărescu román, és Krasznahorkai László magyar íróknak komoly esélyei vannak az idei irodalmi Nóbel-díjra, legalábbis egy, az El Pais napilapban megjelent cikk szerint. A spanyol lapnak Enrique Redel, az Impedimenta kiadó tulajdonosa mondta el, hogy nemrég a Svéd Akadémia öt fősre szűkítette azt a listát, amelyen az idei irodalmi Nobel-díjra esélyes szerzők nevei kerültek fel.





Krasznahorkai László és Mircea Cărtărescu

A nemrég még 200-as lista Redel szerint nemrég szűkült ötre, eredetileg ezen a bővebb listán is kevés európai szerző volt, a magyar és román író mellé felkerült mégfrancia,finn,norvég ésorosz szerzők neve is.Enrique Redel egyébként Cărtărescut tartja a legesélyesebbnek, többek között azért is, mert a román író Káprázat-trilógiának második része, A test „El cuerpo” néven most jelent meg egy újabb spanyol fordításban.Krasznahorkai és Cărtărescu neve egyébként az utóbbi években már számos alkalommal felmerült az irodalmi Nóbel-díjra esélyesek között. Az ötös listán most egyébként mellettük a kenyai, a guatemalaiés az izraelivan.Cărtărescut legutóbb 2017-ben tartották a díjra esélyesnek, akkor azonban, a japán gyökerekkel rendelkező brit szerző kapta meg az elismerést. A tavalyi évben pedig Krasznahorkai László mellettírót is az esélyesek között emlegették, azonban azt akkorosztrák író kapta.