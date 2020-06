5 kontinens 30 országának előadásai az online Nagyszebeni Nemzetközi Színházi Fesztiválon

A járványhelyzet miatt a virtuális térbe kényszerült az idei Nagyszebeni Nemzetközi Színházi Fesztivál (FITS - Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu) is, mely így 2020 első nagyvolumenű közép- és kelet-európai előadóművészeti fesztiváljává alakult, öt kontinens harminc országának 138 különböző eseményét közvetítve. A fesztivál június 12-én kezdődik.



A korábbi alkalmakhoz hasonlóan idén is a világ élmezőnyébe tartozó alkotók munkái lesznek megtekinthetők: az érdeklődők többek közt Bob Wilson, Thomas Ostermeier, Akram Khan, Silviu Purcărete, Sascha Walz, Pippo Delbono, Lev Dogyin, Hideki Noda, Peter Sellars munkáit is láthatják.



A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata idén először vesz részt a rangos eseményen Ivan Viripajev: Részegek című drámájából készült előadásával. Az élet, halál, hit kérdéseit boncolgató, Radu Afrim rendezésében 2018-ban bemutatott nagysikerű produkció az online fesztivál programjában 2020. június 13-án délután 15:45-től lesz látható a https://www.sibfest.ro/fits-online honlapon. A közvetítést másnap hajnali 3 óra 45-kor megismétlik. (közlemény)

