Június 21-én, 19 órától online ősbemutatót tart a nagyváradi Szigligeti Színház. Az Y című zenés előadás több tekintetben is különleges eseménynek ígérkezik, hiszen az alkotói folyamat és a forgatás alkalmazkodik a jelenleg is hatályban lévő járványügyi szabályozásokhoz. A közvetítés ugyanakkor Romániában egyedülálló módon, élőben zajlik majd – ezért a produkció csak a megadott időpontban tekinthető meg.







„Az Y a bizonytalanság drámája. Nehéz beismernünk, hogy a jelenkor valóságában szinte lehetetlen tájékozódni. Nem könnyű eldönteni, hogy a minket érő ingertömegre pontosan mi is lenne a megfelelő válaszreakció. Nem tudhatjuk például, hogy a hozzánk érkező információból mi a valóságos és mi a hamis, nem tudhatjuk biztosra, hogy egy-egy médiafelületen hírt, propagandaüzenetet vagy reklámot olvasunk. Talán még abban sem lehetünk biztosak, hogy az érzés, amit épp érzünk a sajátunk-e vagy ez is csak bizonyos külsőségek (trend, divat, stb.) hatására mutatja magát olyannak, amilyennek. Drámánkban azt kutatjuk, hogy egy ennyire változékony világban hogy lehet mégis valóságos igazodási pontokat találni.” – nyilatkozzák az előadás író-rendezői, Balogh Attila és Benedek Zsolt.





A fiatal alkotók hozzáteszik: „Ahhoz, hogy a problémát hitelesen tudjuk körüljárni, egy olyan lány, Naphegyi Eszter nézőpontjába helyezkedünk, aki úgy érzi semmiben, még saját valóságérzékelésében sem bízhat, hiszen az őt érő ingerek folyamatosan kikezdik azt. Az ő tapasztalataiból kiindulva igyekszünk megmutatni, hogy egy-egy helyzetben milyen nehéz helyesen felismerni, hogy pontosan mi is történik velünk.”Az online ősbemutatóra jegyek kizárólag az Eventim.ro weblapon kaphatók, 16 lejes áron. A színház munkatársai, a jegyvásárlást segítendő, a következő videót tették közzé:A jegyvásárlók két e-mailt kapnak: az elsőben a megtekintéshez szükséges kódot, a másodikban (az előadás időpontjához közel) pedig a közvetítés linkjét küldik a szervezők. (