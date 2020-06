A Szamos-partnál, szabadtéri előadásokkal jelentkezik a kolozsvári színház

A Szamos-parton nyitja újra kapuit a kolozsvári színház, ezentúl szabadtéri előadásokkal várják újra színházba a közönséget - áll a közleményükben.



Mint írják, az idei évad lezárulta előtt, rendhagyó helyszínen, a színház Szamos-part melletti udvarán felállított színpadon lehet újra találkozni a kolozsvári színház színészeivel.



Június végén két-két alkalommal lesz látható a Homemade és a Concord Floral című előadás. A Homemade június 26-án és 27-én este 7 órától, míg a Concord Floral június 28-án és 29-én este 9 órától került műsorra.



A Homemade projekt egy kutatással egybekötött alkotói folyamat, amely a romániai családok jelenlegi helyzetéről indít párbeszédet úgy, hogy folyamatosan figyel az esemény résztvevőire. A középiskolás diákokat felvonultató Concord Floral olyan általános érvényű témákat boncolgat, mint a bűntudat, szexualitás, meggondolatlan gesztusaink visszavonhatatlan következményei, az elkerülhetetlen közösségi létben rejlő magány, s teszi mindezt ennek a különleges generációnak a szemszögéből - írják.



A kültéri előadások sorozata július elején is folytatódik, valamint meglepetéssel is várják a nézőket. Erről több információt majd a színház honlapján és Facebook-oldalán találnak.



A júniusi előadásokra a jegyek már megvásárolhatók a színház jegypénztárában (hétköznapokon 10-14 óra között), valamint online a www.biletmaster.ro weboldalon.



Ugyanakkor felhívják a nézők figyelmét, hogy a járványügyi intézkedések miatt a helyek száma korlátozott, arra kérikk a közönséget, hogy mindannyiunk egészségének védelmében tartsák be a járványügyi előírásokat.(közlemény, hírszerk.)



Nyitókép: részlet a Concord Floral c. előadásból. Forrás: Facebook



