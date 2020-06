Elmarad a Méra World Music fesztivál (is)

Elmarad az idei Méra World Music Világzenei Csűrfesztivál is - írják a szervezők egy közleményben.



"A fesztivál szervezőiként be kellett lássuk, hogy a koronavírus miatt előírt orvosi maszkok folyamatos viselése és a résztvevők közötti fizikai távolságtartás mellett, lehetetlen megőrizni a csűrfesztivál sajátos, közvetlen, családias hangulatát. Ennek okán, sajnálattal kell bejelentsük, hogy a Méra World Music Világzenei Csűrfesztivál 2020. július 30. - augusztus 2. időpontra tervezett kiadása elmarad. A fesztivál 5. kiadására így 2021. július 29. - augusztus 1. között kerül sor" - írják.





Azt is írják, hogy az anyagi kihívások ellenére ebben az évben minden erejükkel azon fognak dolgozni, hogy a fesztivál infrastruktúráját fejlesztve tovább növeljék a közönségünk komfortját és az eseményeik minőségét.





A már megvásárolt bérletek érvényesek maradnak a 2021-es kiadásra is, illetve a bérletek árát vissza is lehet igényelni az idei fesztivál tervezett kezdeti időpontjáig, 2020. július 30-ig.





A fesztivál eredeti koncepciójához híven, a következő évben is mindössze 1000 jegyet bocsátanakk áruba, amelyeket 2020. július 30-tól lehet majd megvásárolni a fesztivál weboldalán és Facebook-oldalán keresztül.



Arról, hogy mi minden marad még el, s mi az a kevés, ami biztos meg lesz tartva, itt írtunk cikket. (közlemény)

