Van, ami nem marad el: Székelyudvarhelyen megszervezik a Siculus Fesztivált

Idén is meghirdetik a 8. Siculus Fesztivál versenyfelhívását - áll a szervezők közleményében.



A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács rendezvénye az erdélyi zenekarok seregszemléje, aminek célja, hogy fórumot teremtsen a magyar, saját szerzeményt előadó hazai zenekarok felkarolására.



"Az előző két évi tapasztalatokból és sikeréből kiindulva, továbbra is fontosnak tartjuk egy olyan nyilvános fórum folyamatos fenntartását, amely a jelen pillanatban külföldi rendezvényekre kényszerült zenészeink, énekeseink részére mérföldkő, számukra itthon biztosítana elismerést, s amely a saját szerzeményt, az egyéni zenei produkciót részesíti előnyben"- írják a szervezők.



A 8. Siculus Fesztivál időpontját egyelőre augusztus 28–30. közötti időpontra tervezik, a versenyprogram továbbra is kétfordulós marad.



Az első fordulóban rock, pop-rock, hard rock, folk-rock, alter-rock, metal, funky, hip-hop, stb. zenei stílusok valamelyikét játszó zenekarok vagy szólóénekesek két saját magyar nyelvű dallal vagy zenei szerzeménnyel nevezhetnek be online.



A fesztiválra való benevezés kritériumai:



- 2 dal demófelvétele, esetleg YouTube-link feltöltése;

- a benevezési lap kitöltése;

- a magyar nyelvű dalszövegek feltöltése;

- egy darab nagy felbontású zenekari fotó „jpg” formátumban való feltöltése

szándéknyilatkozat kiöltése az augusztus 28-30. között zajló fesztivál versenyprogramján való részvételről.



Jelentkezni egészen 2020. július 20-ig, 16.00 óráig lehet.



A benevezők felvételeit szakmai zsűri bírálja el. A nyerteseket meghívják az augusztus 28-30. között Székelyudvarhelyen megszervezett 8. Siculus Fesztivál döntőjére. A második fordulóba jutók számára a fesztivál programjain való részvétel ingyenes, a bejelentkezés díjmentes. A döntőbe került zenekaroktól három zenekari vagy szólóénekesi produkciót kérnek a szervezők, önmaguk bemutatásával.



Mint írják, minden zenekarnak max. 15 perc és maximum 3 dal műsoridő áll a rendelkezésére. A produkciók után a zsűri röviden szakmailag értékeli a versenyzők teljesítményét.



A legtöbb pontot szerző zenekar 1000 euró értékű fesztiváldíjat kap, de más, további értékes nyereményeket is kiosztanak, valamint más fesztiválokon való bemutatkozási lehetőségeket is biztosítanak.







Nyitókép: A Siculus Fesztivál Facebook oldala

(közlemény, hírszerk.)

