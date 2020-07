Kétnapos élő tévéműsorral jelentkezik a VIBE Fesztivál

A VIBE TV hétvégi műsora: Szirmai Gergely (Hollywood Hírügynökség), Tóth Máté (Tibi Atya), Antal Éva (Vászonzsákoslány), Trollfoci, Zacher Gábor, Konyha zenekar és még sokan mások. A Maros-partról a közösségi médiába települt fesztivál két egésznapos tévéadással jelentkezik.





„Az Online VIBE-bal szeretnénk pótolni azt a hiányt, amely idén a rendezvények elmaradása miatt mindannyiunkban keletkezett. Nem a negyedik VIBE-ot tartjuk most, az 2021-re marad, hanem készültünk egy kétnapos élő tévéműsorral, ahol legalább egy részét bemutathatjuk a fesztiválunknak: élő koncertek, a Maros-parton megszokott Koli előadások és divatműsorok egyaránt helyet kapnak. Ezen kívül az Epic Music Battle verseny nyertesei is fellépnek: a zenekarokat és DJ-ket is műsorra tűztük.’’ - számolt be, főszervező.

Hollywoodtól a drogprevencióig

A két napos tévéműsor headlinerei azok a youtuberek, mémgyárosok és pszichológusok, akik hatással vannak a VIBE generációjára. Tibi Atya személyében Tóth Máté és a Trollfocisok a mémgyártásról és a mémkultúra kialakulásáról beszélgetnek, a Hollywood Hírügynökség YouTube-csatornát működtető Szirmai Gergelyt lehet kérdezni youtuberkedésről és a filmiparról,éspedig a hétköznapi boldog(talan)ságainkról fognak beszélgetni.

Nyakunkon az egyetemválasztás

Az újonnan indított Felvi.ro egyetemböngészőről az Országos Magyar Diákszövetség és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének képviselői beszélnek. Dr.(Sapientia EMTE, dékán és szenátus elnök), dr. Mara Gyöngyvér (Sapientia EMTE, rektorhelyettes),(BBTE rektorhelyettes),(MOGYTTE, rektorhelyettes) és(Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, dékán) beszélnek a digitalizációs folyamatokról az oktatásban. Az egyetemisták digitális innovációjáról a Codespring mentorprogramosai tartanak előadást. Déspedig arról beszélgetnek, hogy mi a tanárok szerepe Székelyföldön, a tömb magyarságban, szórványban vagy éppen Bukarestben?



Hogyan legyünk zöldek otthon?

A Fashion Corner és Koli meghatározó témái idén a természetközeli és tudatos életmód. A zero waste életmódról mesél a Vászonzsákoslány Antal Éva személyében és, a Sapientia EMTE oktatója.

Krízishelyzet vállalkozói szempontból

Aktuális közéleti és gazdasági témákról, a világjárványból való kilábalásról is szó lesz., magyarországi parlamenti és stratégiai államtitkár, miniszterhelyettes “Válság / krízis, az innováció atyja” címmel tart előadást, míg Antal Lóránt szenátor és, az UBM Feed Románia igazgatója a sikeres vállalkozásokról beszélnek,, család és ifjúságügyi államtitkár pedig “Család vs. karrier” címmel tart előadást.A részletes program az online VIBE Facebook-eseményén olvasható.A rendezvény július 3 és 4-én a fesztivál Facebook-oldalán és Youtube-csatornáján követhető élőben. (