Rendkívüli programmal jelentkezik a 40 éves Csíkszeredai Régizene Fesztivál

Idén 40 éves a Csíkszeredai Régizene Fesztivál. E kerek évfordulót rendkívüli programmal készül megünnepelni a fesztivált szervező, Hargita Megyei Kulturális Központ. Az év elején a rendkívüliséget biztosan nem így képzelték el, de mindent megtettek, hogy az idei fesztiválon is méltón ünnepelhessünk.



2020. július 11-én kezdetét veszi városunkban egy kilenc napon át tartó eseménysorozat, amelynek programkínálatában szabadtéri kiállítás, különböző koncertek, zenés emléktúra, borkóstoló, koncertvideók és hangszerbemutatók szerepelnek. De kitekinthetünk Erdély távolabbi pontjaira, nosztalgiázhatunk a régi emlékek felelevenítésével, egy-egy archív felvétellel, meghallgathatjuk a korábbi fellépőket, valamint részesülhetünk a 40 év mesés történeteiben.







A járvány okozta bizonytalanság próbára tette a szervezőcsapatot. Keresték a legjobb megoldást a folyton változó körülmények között. De most örömmel jelentik be: a mostani helyzet lehetővé teszi a koncertek megszervezését is, így tíz eseményen találkozhat közönség és zenész. Ugyanakkor gondolnak azokra is, akik nem tudnak ideutazni, őket az online térben várják, kapcsolódjanak be az eseményekbe. Azt remélik, hogy így még több emberhez juthatnak el, és még több érdeklődőt vonzhatnak magunk köré, mint az eddigi években.



Ebben az évben még inkább a helyi művészek és értékek kerülnek előtérbe. Külföldi és távoli előadóik lélekben velük lesznek, és természetesen várják őket nagy szeretettel jövőre, 2021. július 10–18. között.

Fontosnak tartják kiemelni, hogy idén céljuk a zene és helyi épített örökség kapcsolatának megmutatása. Tervük, hogy a zenei felvételek turisztikailag kiemelt, látványos épületekben készüljenek, felhívva a figyelmet környezetünk egyedi építészeti kultúrájára.



A csíkszeredai Régizene Fesztivál élt már meg nehezebb időket is, éppen ezért úgy gondolták, hogy ebben a különleges helyzetben még inkább szükséges, hogy a régizene szeretete, a régi hangszerek tisztelete és az ezeket körülvevő historikus világ újra összehozzon bennünket, mint ahogy azt már teszi 40 éve itt, Csíkszeredában.



A fesztivál programjai az érvényben lévő egészségügyi biztonsági intézkedések betartásával zajlanak majd. A koncerteken a helyek száma a térnek megfelelően korlátozva lesz, a helyeket a megérkezés sorrendjében lehet elfoglalni.



Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a programok között lesznek regisztrációhoz kötöttek is. Kérjük, ezt szem előtt tartva tervezzenek, és időben regisztráljanak az eseményekre.



A fesztivál hivatalos weboldala a www.regizene.ro címen érhető el. A programokról az érdeklődők pedig tájékozódhatnak a fesztivál Facebook oldalán. (közlemény)



