Egy esemény, ami nem marad el: szombaton kezdődik a Csíkszeredai Régizene Fesztivál

Szombaton, július 11-én kezdődik a Csíkszeredai Régizene Fesztivál, a csíki és erdélyi nyár elmaradhatatlan kulturális eseménye. Az esemény idén tölti a 40. évét. A szervezők tájékoztatása szerint a jelenlegi járvány ellenére sem volt kérdés, hogy a kerek évfordulót méltóképpen meg kell ünnepelni. Ezért a fesztivál nem marad el, csak egy kicsit átalakul, kiegészül olyan programokkal, amelyek egész határokon átívelnek.



Az előző évektől eltérően idén nem lesznek külföldi meghívottak, hiszen az utóbbi hetekben bizonytalanná vált az utazás és az elszállásolás lehetősége. Így többek nagy örömére még inkább előtérbe kerülhetnek a helyi zenészek és művészek, akik értékes előadásokkal készülnek a fesztiválra.



A szervezők mindenkit megnyugtatnak, hogy ebben az évben is színes programokkal tarkított eseményeken vehetünk részt. Kidolgoztak olyan programokat is, amelyekkel a fiatalabb generációt kívánják megszólítani. Idén ugyan a Csíkszeredai Régizenei Nyári Egyetem elmarad, viszont a szervezők gondoltak a régi diákokra is, és egy kihívásra kérték fel a fiatalokat, amelyet a fesztivál hivatalos Facebook-oldalán mindenki figyelemmel kísérhet.



Az idei célok között szerepel többek között a régi hangszerek bemutatása, a fesztivál történeteinek megismertetése, illetve az épített örökség és a zene kapcsolatának megmutatása. A zenei koncertfelvételek turisztikailag kiemelt, látványos épületekben készülnek, ezzel is felhívva a figyelmet közösségünk és Erdély egyedi építészeti kultúrájára.



A fesztivál alatt nosztalgiázhatunk a régi emlékek felelevenítésével, meghallgathatjuk a korábbi fellépőket, valamint részesülhetünk az elmúlt 40 év történeteiben is.



A rendkívüli programokkal tűzdelt fesztivál kínálatában szerepelnek online koncertek, online hangszerbemutatók, szabadtéri kiállítás, zenés emléktúrák és borkóstoló is, amelyekre kiemelten felhívják az érdeklődők figyelmét.



Kiemelt kísérő programok a Régizene Fesztivál programjában





Július 11-én egy vezetett gyalogos túrán vehetnek részt az érdeklődők a Mária-úton. Az ún. Kájoni János meditációs út egy félnapos, közepes nehézségű útvonal, amely kifejezett jó alkalom az elmélyülésre. A jutalom muzsika lesz.



Július 18-án folytathatjuk túrakalandunkat, de ezúttal kerékpárral. A program egy családos, 20 km hosszú kerékpáros kikapcsolódási lehetőség, kicsiknek és nagyoknak egyaránt Csíkdelnére, a Szent János katolikus templomhoz, ahol az orgonát Szabó András csíkszeredai zenetanár szólaltatja meg. Mindkét túra során betekintést nyerhetnek a résztvevők Kájoni János ferences szerzetes élettörténetébe és zenéhez kapcsolódó munkásságába.



Július 18-án este pedig az elmaradhatatlan borkóstolóé lesz a főszerep, ahol a bemutatott borok mindegyike a 40-es számmal áll kapcsolatban. Hogy pontosan miben, az meglepetés lesz. Az egyes tételek között régizene-dallamok viola da gamba húrjain csendülnek fel.



Visszaadni valamit a közösségnek – Ösztöndíjalap a tehetséges zenészeknek



A fesztiválszervezők vissza szeretnének valamit adni abból a sok jóból, szeretetből és támogatásból, amit az elmúlt évek alatt a közönségtől, a közösségtől kaptak. Így született meg a gondolat, amely szerint a legjobb dolog, ha olyan tehetséges, helyi, fiatal zenészeket támogatnak, akik szeretnének tanulni, és nagy jövő előtt állnak. Ennek okán létrehoztak egy ösztöndíjalapot, amelyet a fesztivál bevételéből kívánnak fenntartani. Az ösztöndíj elnyerése érdekében a művészeknek egy pályázatot kell majd benyújtaniuk. Továbbá lehetőség lesz ún. mecénás jegy vásárlására is, amellyel bárki támogathatja a kiemelkedő tehetséggel megáldott, fiatal zenészeket.



A fesztivál szervezői a Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, a Cultura Nostra Egyesület, és társszervező Csíkszereda Polgármesteri Hivatala.



A Csíkszeredai Régizene Fesztivál részletes programja itt érhető el.



A fesztivál ideje alatt ingyen látogatható a Csíki Székely Múzeum A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely állandó kiállítása.

A szervezők a hallgatóságot tisztelettel arra kérik, hogy viseljen maszkot, és tartsák be az egymás közötti 2 méter távolságot.

Az ONLINE események a fesztivál Facebook-oldalán követhetők. A regisztrációval kapcsolatos részletekért a fesztivál Facebook oldalát vagy 0745–274 525-ös telefonszámot a érdemes keresni. A koncertre jegyet kell váltani. Erről bővebb tájékoztatást a regizene.ro oldalon, vagy az esemény Facebook oldalán találni. Kedvezőtlen időjárás esetén a koncerteket egy későbbi időpontra halasztják. (hírszerk.)

