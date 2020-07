Esti szabadtéri vetítések, új helyszínek, lázmérés: ilyen lesz az idei TIFF

Az Erdélyi Nemzetközi Filmfesztivált idén, a koronavírus-járványra való tekintettel pusztán szabadtéren, 10 különböző helyszínen tartják meg - olvasható a szervezők által kiadott közleményben.



A Kolozsváron és környékén szervezett, július 31. és augusztus 9. között zajló fesztiválon a szervezők ígérete szerint nagyon fognak figyelni arra, hogy a résztvevők betartsák az óvintézkedéseket, például a társadalmi távolságtartás szabályait, ezek pedig mindenhol nagy betűkkel olvashatók lesznek.



Az idei, 19. kiadást egy főtéri vetítéssel kezdik, az érdeklődők a La Belle Époque nevű francia vígjátékot nézhetik meg, amelyben olyan színészek szerepelnek, mint Daniel Auteuil, Guillame Canet vagy Fanny Ardant. Erre az alkalomra már elfogytak a helyek, de lesznek párhuzamosan más vetítései is a filmnek, és ezekre online lehet majd jegyet váltani. A tíz nap alatt több mint 130 film lesz megnézhető, a vetítések többsége 21:30-kor fog kezdődni, néhány helyszínt leszámítva, ahol 19:00 órai kezdettel lehet beülni a filmekre. Lesznek délelőtti programok is, főleg az EducaTIFF, azaz a gyerekeknek szóló műsorok fognak 10 órától zajlani a Bánnfy-palota udvarán.



Ha már a helyszínek: öt megszokott (Főtér, bonchidai Bánffy-kastély, Arkhai Szoborpark, Bánffy-palota, Iulius Park) van, és öt új is lesz, azaz: a Báthory István Elméleti Líceum, a George Coșbuc Főgimnázium, az Apácai Csere János Elméleti Líceum, a János Zsigmond Unitárius Kollégium és a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem udvarai.



A helyszínekre való belépéskor meg fogják mérni az érkezők testhőmérsékletét, akinek pedig ez magasabb, mint 37,3 fok, az - hiába van jegye - nem mehet be. Kötelező lesz a vetítések alatt ugyanakkor maszkot is használni, valamint tartani a másfél méteres minimális távolságot.



Az online jegyvásárlásra július 21.-vel kezdődően nyílik lehetőség a fesztiválhonlapján vagy a TIFF telefonos alkalmazásán keresztül. Egy normál jegy 20 lejbe fog idén kerülni, de lehet kombó jegyet is váltani, ez 35 lej lesz, és két ember léphet be vele. Másrészt idén csak egy helyszínen, a főtéri standnál lehet majd papír alapú jegyet venni. A nyitógálára és a különleges vetítésekre 30 lej lesz a jegy, a záróeseményre pedig 50. (közlemény)









Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!