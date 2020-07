Idén is lesz magyar filmalkotás a Cannes Classics-on

Immár ötödik alkalommal válogatott be a Nemzeti Filmintézet (NFI) által restaurált magyar filmklasszikust a cannes-i filmfesztivál Cannes Classics című hivatalos programja, amelybe ezúttal Sára Sándor önéletrajzi klasszikusa, a Feldobott kő kapott meghívást.



Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem, Fábri Zoltán Körhinta, Bacsó Péter A tanú című alkotásait követően idén Sára Sándor Feldobott kő című filmje került be a Cannes Classics programjába, amelyben olyan jelentős és népszerű alkotások is szerepelnek, mint Wong Kar-wai Szerelemre hangolva című filmje - közölte az MTI-vel pénteken a Nemzeti Filmintézet.



"Mindegyik, a cannes-i filmfesztiválra kiküldött film egy-egy felénk dobott kő. A szóban forgó kis kavics nem más, mint Sára Sándor Feldobott kő című filmje, egy remekül fényképezett, fegyelmezett szerkezetű fikciós +dokumentumfilm+, amely eltökélt, mint a filmben a szabad ég alatti vetítésén részt vevő szereplők. A film által felvetett politikai kérdések, és az általa közvetített intenzív, közös filmművészeti élmény sarkalltak minket arra, hogy a Cannes Classics szekcióba beválogassuk a múlt e kovakövét, amely bár távoli, mégis oly közelinek hat, mint egy zsebre tett kavics" - idézi a közlemény Gérald Duchaussoy-t, a Cannes Classics program igazgatóját.



A Feldobott kő 52 év után tér vissza Cannes-ba, ahol 1968-ban a versenyprogramban szerepelt. Abban az esztendőben két magyar játékfilm is bekerült a rangos versenybe: Jancsó Miklós Csillagosok katonák (1967) és Sára Sándor Feldobott kő (1968) című alkotása. Az országszerte kibontakozó diáklázadások miatt azonban a fesztivál félbeszakadt, bár Sára Sándor filmjét még sikerrel levetítették.



Mint az NFI közlemény emlékeztet, a magyar újhullám e nagyhatású alkotása szokatlan vizuális erővel láttatja az ötvenes évek magyar falujának véres történelmét, az emberéletekbe kerülő, erőszakos szövetkezetesítést és a kötelező parcellázásokat. A főszereplő fiatal geodéta, akiből a film végére filmrendező lesz, teodolitján át a néző a Magyarországot a feje tetejére állítva látja, hatalmas totálokban.



A restaurált mozikópia idei cannes-i premierje nem kevésbé rendkívüli körülmények között valósul meg. A 73. Cannes-i Filmfesztivált a koronavírus-járvány miatt nem a szokott módon tartják meg: a Cannes Classics válogatást a lyoni Lumiére Fesztiválon (október 10-18.) és a Rencontres Cinématographiques de Cannes eseményen vetítik (november 23-26.) - közölte az NFI.



A Feldobott kő teljeskörű, 4K felbontású restaurálása a Nemzeti Filmintézet igazgatóságaiként működő Filmarchívum és Filmlabor közös munkája; a restaurálási munkálatokban részt vett Sára Sándor is.



A Nemzeti Filmintézet 2017-ben beindított hosszútávú filmfelújítási és digitalizációs programjának köszönhetően, eddig közel 100 magyar filmklasszikus teljeskörű restaurálása készült el - áll a közleményben. (mti)

