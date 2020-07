'Harminckilenc': Csíkszeredában kiállítás nyílik Keserü Károly absztrakt, geometrikus műveiből

A csíkszeredai Új Kriterion Galéria a budapesti Várfok Galéria együttműködésével kiállítást rendez Keserü Károly műveiből.



A Harminckilenc című tárlat az alkotó utóbbi években készített képeiből mutat be egy izgalmas válogatást – derül ki a Fórumtizenöt Székelyföldi Kortárs Képzőművészeti Szemlén közölt ismertetőből.







„A kiállítás címét egy, a művész számára gyermekkora óta fontos és életében sokszor visszatérő speciális számtól kölcsönzi. Egyik érdekessége, hogy két tavalyi önálló tárlatának egyfajta ötvözeteként jött létre. A londonihoz a címben (39), míg a budapesti Várfok Galériában megrendezetthez a művész kizárólag papíralapú alkotásaira koncentráló összeállításban hasonlít” – áll az ismertetőben.



Keserü Károly budapesti születésű (1962) művész 1987-ben emigrált Ausztráliába, ahol képzőművészeti tanulmányait a melbourne-i Swinburne University-n és a Victorian College of the Artson végezte. Miután 2000-ben elnyerte Ausztrália egyik legjelentősebb képzőművészeti ösztöndíját, a Samstagot, a londoni Saint Martins College of Artson folytatta tovább tanulmányait, ahol mester diplomát szerzett.



Keserü művészetének gyökereit a 20. század absztrakt geometrikus törekvésein túl a különböző kultúrák folklór és rituális díszítésein át az ősidőkig vezethetjük vissza. Repetitív, elmélyült munkái a legegyszerűbb kifejezési elemeken, a pont, a vonal és négyzetháló sokszínű variációin alapulnak.







A kiállításon bemutatott papírmunkák Keserü jellegzetes alkotói világába nyújtanak betekintést, amelyben az absztrakt geometrikus alkotók mellett többek között a dadaizmus és John Cage munkásságának hatásaival is találkozunk. Keserü érdeklődése a kilencvenes évek közepén fordult a papír irányába; ekkor kezdte el készíteni festményeihez erősen kapcsolódó, ugyanakkor gyakran kicsit expresszívebb és kísérletezőbb papírmunkáit több méretben. Fő elemei, mint a redukált képi világ és az ismétlődés megmaradnak, de ezeknél az alkotásoknál a tudatos konstruálás mellett nagyobb szerepe van a véletlennek.



A kiállítás a csíkszeredai Új Kriterion Galéria és a budapesti Várfok Galéria együttműködésével valósul meg. Megnyitó: 2020. július 30., 18. óra, Új Kriterion Galéria (Petőfi u. 4). (közlemény)

