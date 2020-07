Nyolc magyar filmmel jönnek idén a TIFF magyar napjai

Összesen nyolc magyar gyártású filmet mutatnak be az idei, gyakorlatilag szabadtéri fesztivállá alakított TIFF-en - tájékoztatnak a szervezők, akik azt is megjegyzik, hogy az eddigi Magyar Nap idén Magyar Napok lesznek. A nyolc filmet ugyanis nem egy napon, hanem augusztus 4-6. között fogják majd vetíteni. A vetítések helyszínei a Szépművészeti Múzeum udvara, az Apáczai Líceum udvara, az Unitárius Püspökség (János Zsigmond Unitárius Kollégium épülete) udvara, valamit a Hója lesznek.



A bejelentett 8 film között van Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró második világháború utáni időkben játszódó Apró mesék c. thrillerje. Bemutatják a helyi filmek versenyén többször is díjazott Visky Ábel Mesék a zárkából c. kreatív dokumentumfilmjét, ami börtönben levő apák és otthon levő gyerekeik kapcsolatát dolgozza fel. Itt lesz az Oscar jelölés előszobájáig jutó Akik maradtak, amelyet Tóth Barnabás rendezett, és két traumás, holokauszt-túlélő barátságát, lelki egymásra találásának szépségeit és nehézségeit meséli el.











Vetítik a Hartung Attila által rendezett FOMO: Megosztod, és uralkodsz c. mozit, amit a mindennapjaik minden pillanatát megörökítő tinédzserek történetét dolgozza fel, és újra látható lesz Bodzsár Márk Drakulics elvtárs c. szocialista köntösbe öltöztetett vámpírtörténete. Szabó Réka A létezés eufóriája című doksija egy olyan idős nő történetét mutatja be, aki az egész családját elvesztette a háborúban, és 90 évesen felkérést kap arra, hogy életében először lépjen színpadra, és szerepeljen egy róla szóló táncszínházi előadásban.











Kocsis Ágnes Éden c. filmje egy különös szerelmi történet dolgoz fel, amelynek főszereplője egy harmincas évei végén járó nő, aki mindenre allergiás, ami a modern civilizációval jár: kémiai anyagokra, légszennyezésre, rádióhullámokra, ezért teljes elszigeteltségben él. Emellett újra látható lesz az erdélyi színészekkel Romániában is forgatott Valan – Az angyalok völgye c. Bagota Béla-film, ami a skandináv bűnügyi történetek nyomvonalán haladó thriller. A TIFF magyar napjainak főszervezői a bukaresti Balassi Intézet, a Nemzeti Filmintézet, illetve a Filmtett.





