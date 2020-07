A torockói Double Rise fesztivált is elhalasztották idénről

Bár a szervezők nagyon sokáig kitartottak amellett, hogy meg fogják szervezni a fesztivált, de az utóbbi napok folyamatosan rekordot döntő fertőzöttségi adatai után meghozták a már várható döntést. Idén nem lesz Double Rise fesztivál, a fesztivál ötödik kiadását 2021-re halasztották - jelentették be a szervezők Facebookon.







"Az utolsó utáni percig bizakodtunk, küzdöttünk, munkálkodtunk, de miután mindannyiunk egészsége messzemenőkig a legfontosabb, kénytelenek vagyunk meghozni a számunkra is fájdalmas döntést, hogy a fesztivált elhalasztjuk. Nekünk is hiányzik a torockói nyüzsgés, az esti koncertek, a délutáni hűsítő fröccs két előadás közt. Most mindezt fájó szívvel el kell engednünk, azért, hogy újult erővel és egészségesen foghassunk neki a 2021-es Double Rise Fesztivál megszervezéséhez" - írták.



A szervezők tájékoztatása szerint a már megváltott jegyek és bérletek 2022 végéig érvényesek maradnak a Double Rise fesztiválok valamelyikére. Ugyanakkor azt ígérik, hogy még idénre is készülnek meglepetéssel. (hírszerk.)

