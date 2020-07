Kulturális központtá válik a régi tordai törvényszék épülete

Európai Uniós forrásokból újítják fel a régi törvényszék épületét Tordán. A helyi önkormányzat célul tűzte ki, hogy a felújításra váró épületbe kulturális központot alakít ki, ez által a helyi kulturális eseményeket nem csak támogatná, hanem a kínálat bővítésére is szolgálna.



„A régi törvényszéki épület műemléknek számít és a város egyik szimbóluma is. A kulturális központ adna helyet az eddig is megszervezett eseményeknek, ugyanakkor lehetőséget biztosít majd arra is, hogy olyan programokat szervezzenek itt, amelyekre eddig nem került sor. Az önkormányzat alárendeltségébe tartozó intézményben egyaránt szervezhet majd eseményeket a helyi magyar közösség, valamint a román közösség is” – nyilatkozta Csép Leylla, helyi RMDSZ-es tanácsos.



Az önkormányzati képviselő elmondta, a felújítások nem csak belső termekre vagy a homlokzatra vonatkoznak, hanem az épület belső kertjét és a körülötte lévő közterületeket is felújítják.



A munkálatok befejezését 2023-ra tervezik. A projekt értéke több mint 21 millió euró. (közlemény)



