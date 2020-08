Holnap kezdődik a Magyar Színházak XXXII. Kisvárdai Fesztiválja

A járványügyi óvintézkedések következtében a hagyományoktól eltérően ebben az évben augusztus 21-29. között kerül sor a határon túli társulatok találkozójára. A Magyar Színházak XXXII. Kisvárdai Fesztiváljának első napján egy előadást lehet megtekinteni: a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház előadását Kokan Mladenović rendezésében GUSZTÁV A HIBÁS MINDENÉRT címmel. A fesztivál teljes programja itt elérhető. Idén Henrik Ibsen A NÉP ELLENSÉGE előadásával szerepel a Magyar Színházak XXXII. Kisvárdai Fesztiválján a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata - áll a társulat közleményében. A Keresztes Attila rendezésében bemutatott produkció a fesztivál versenyprogramjában szerepel, amelybe Balogh Tibor művészeti tanácsadó tizenhárom határon túli előadást válogatott be. A 2019. novemberében bemutatott produkcióról Stuber Andrea a következőket írja: „A jól ismert konfliktus ez, a katasztrófafilmek alaphelyzete: szabad-e a fenyegető veszedelem tényét nyilvánosságra hozni, őszintén kommunikálni, és súlyos intézkedéseket hozni a nagyobb baj megelőzése érdekében, ha ennek számos kellemetlen következménye lehet. Ez a kérdéskör a 2019. novemberi bemutató óta kapott sötét árnyalatot. Ám nem ez volt a vezérfonala a produkciónak. Keresztes Attila a népgyűlés felé vitt bennünket szisztematikusan és ravaszul, hogy a demokrácia olyan alapkérdéseit szegezze nekünk, mint például a véleménnyilvánítás és a szólás szabadsága vagy a többségi döntés elve, gyakorlata. ” (Színház folyóirat, 2020. május-június) Az előadás szereplői: Sebestyén Aba, Moldován Orsolya, Tollas Gábor, Galló Ernő, Bartha László Zsolt, Biró Sára mv., Robert Szilárd mv., Kilyén László, Ördög Miklós Levente, Henn János ; dramaturg: Szabó Réka . Az előadás 2020. augusztus 23-án, vasárnap 21 órától tekinthető meg a kisvárdai Zsinagógában. (közlemény/hírszerk)

