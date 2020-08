Magyar produkció is szerepel a San Sebastian-i Filmfesztiválon

A Peter Strickland rendezésében készült Cold Meridian című brit-magyar kisjátékfilmet is beválogatták a szeptember közepén megnyíló San Sebastian-i Filmfesztivál egyik versenyprogramjába.



Az A-kategóriás filmfesztivált szeptember 18. és 26. között rendezik meg 68. alkalommal. Nedeczky Dóra, a filmet gyártó Mindwax alapítója, a kisjátékfilm producere az MTI-nek csütörtökön elmondta, hogy a Cold Meridian című alkotás a fesztivál Zabaltegi-Tabakalera elnevezésű versenyszekciójában szerepel majd.



A fesztivál honlapja szerint a Zabaltegi-Tabakalera a filmmustra legnyitottabb szekciója, amelynek sem műfaji, sem stílusbeli vagy időtartambeli megkötési nincsenek. A filmek a Zabaltegi-Tabakalera-díjért versengenek, amely 20 ezer eurós pénzjutalommal jár. A díj odaítéléséről legalább háromtagú nemzetközi szakmai zsűri dönt.



A Cold Meridian operatőre Győri Márk, szereplői pedig Wéninger Dalma és Váth Máté kortárs táncosok, valamint Jakab Juli és Kristóf Márton. A fesztivál közleménye szerint a hatperces alkotás további 18 munkával versenyez a szekcióban. Mint írták, Strickland, a Varga Katalin balladája és a The Duke of Burgundy című filmek rendezője ezúttal olyan kisjátékfilmmel jelentkezett, amelyben összemosódik a tánc és az álomvilág. (mti)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!