Nyolc bemutatóval készül a Tomcsa Sándor Színház az új évadra

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház Színházunk nyolc bemutatóval készül a 2020/2021-es évadra, a kedvezményes bérletértékesítés augusztus 17-én, hétfőn kezdődött a színház jegypénztárában.



Aktuális, érdekfeszítő kérdéseket felvető kortárs szerzők műveire épülő, műfajában színes évaddal várjuk nézőinket, mellyel reményeink szerint minden korosztályt meg tudunk szólítani - írják közleményükben. Idézzük:



"Terveink szerint az évadot Elise Wilk fiatal, brassói szász származású drámaíró, újságíró egyik legtöbb nyelvre lefordított és legtöbbet játszott, a romániai tinédzserek problémáival foglalkozó művének A zöld macskának kocsmaszínházi, szabadtéri előadásával nyitjuk, Tóth Árpád rendezésében. Az elmúlt két évben egyre nagyobb hangsúlyt helyezett színházunk, a kamaszoknak szóló előadásokra, programokra. szinT - színházi nevelési programunk kínálata az idén is bővül, hiszen szeptember kerül bemutatásra első osztálytermi előadásunk a Hullám, mely a budapesti színházi neveléssel foglalkozó módszertani műhellyel, kialakított együttműködés keretében jön létre, Meszlényi Bodnár Zoltán rendezésében. Az idei évadtól Margó címet viselő interaktív műsorfüzetet is készítünk, minden diákbérletes előadásunkról. Szándékunk, hogy a honlapunkon elérhető Margó minden kiadványa, gondolatébresztő, gazdag háttér-információkat tartalmazó, izgalmas és provokatív legyen.



Színházunk színművésze, rendezője álmodta színpadra a Kiss Csaba erdélyi származású Jászai Mari-díjas és József Attila- díjas drámaíró, rendező egy érdekfeszítő kétszemélyes színészdarabját, az Esti próbát is. A két friss kortárs szöveget egy harmadik is követi: Yoko Ogawa kortárs japán írónő novelláira épülő Bosszú munkacímet viselő előadást Botos Bálint fiatal rendező állítja színpadra. „Az írónő varázslatosan bizarr és hétköznapian ismerős jelenetekben beszél a gyászról, a ragaszkodásról, elmúlásról és elengedésről.” (vallja a darab dramatugja, Kovács Bea).



Szilveszteri előadásunk egy a filmeseket is több ízben megihlető, világsikernek örvendő komédia Neil Simon: Furcsa pár lesz, a színházunkhoz másodízben visszatérő Lendvai Zoltán rendezésében. 2021 második nagyszínpadi előadása A száll a kakukk a fészkére c. világhírű regény és filmadaptáció színpadi változata, melyet a Nem lesz reggel, Fred és A mi kis városunk c. előadásaink rendezője, Vladimir Anton állít színpadra. A nagyszínpadi előadások sorát a Pintér Béla jegyezte Kaiser Tv, Ungarn c. előadás zárja, Anger Zsolt rendezésében. Melyet a járványügyi rendelkezések miatt kényszerült színházunk erre az évadra átütemezni.



Az Udvarhely Bábműhely sem ül tétlen, hiszen újabb bábelőadással kedveskednek a kicsiknek, Az öreg király hagyatéka címmel, Szabó Attila rendezésében. Szeptember folyamán élményszínházi produkcióval is készülnek. Az interaktív szabadtéri, Benedek Elek mesék alapján készülő bábelőadást a Sétatéri Parkban mutatják be. A meseelőadásunkkal Csukás István emléke előtt is tisztelegve egy igencsak aktuális a Hapci-rakéta a Hókuszpókusz- szigetekre c. meséjének színpadi változatával lepjük meg gyereknézőinket.



Dacolva a bizonytalansággal, mi az állandóság mellett raktuk le a voksunkat, kezdődik az új évad és mi meghirdetjük bérletházainkat! Ezért arra szólítjuk fel nézőinket, hogy szavazzanak az állandóságra: és váltsanak bérletet előadásainkra!



Hat bérletház közül választhatnak felnőtt nézőink az új évadban valamint az idén is meghirdetjük szabad és Mecénás bérletünket, hogy minden bérletvásárló a számára legkedvezőbb időpontban látogathasson el az előadásokra. Szeretnénk kedvezményes bérletvásárlási lehetőséggel megköszönni a korlátozások után visszatérő nézőink bizalmát, ezért jelentős árengedménnyel vásárolhatják meg bérleteinket. A bérletekkel kapcsolatos részleteket itt olvashatják!"



Részletes tájékoztatásért keressék a színház munkatársait a jegypénztárban, amely augusztus 17-étől, 11-14 és 15-17 óra között tart nyitva. (közlemény)

