Beszélgetés Markó Béla Egy mondat a szabadságról c. könyve bemutatóján

Kedden a Teleki Téka udvarán bemutatták Markó Béla Egy mondat a szabadságról című verseskötetét, amely idén májusban jelent meg a Kalligram gondozásában.



A szerzővel Mészáros Sándor, a kiadó vezetője beszélgetett. A beszélgetés elején Mészáros megjegyezte, hogy azon túl, hogy minden jelentősebb Kalligram-kiadással igyekeztek eljutni Marosvásárhelyre, ehhez a könyvbemutatóhoz különösen ragaszkodtak, dacolva a pandémiával és az esetleges rossz idővel. Mert „nagyon ritka, hogy egy városnak két nagy költője legyen. És ezt nehéz is szemérmetlenül az egyik költő jelenlétében kimondani, de Kovács András Ferenc és Markó Béla a magyar költészet két kiemelkedő alakja” – akik képesek megújítani költészetüket, önmagukat.



A közel egy órás beszélgetés kiindulópontja a címadó vers volt – ami olvasható a Látó honlapján is – amely egyszerre képes megidézni az 1989-es rendszerváltásban a forradalmi pillanatot, a szabadság reményét, a kisebbségi sors rendezésének lehetőségét, miközben harminc év távlatából számot vet ennek illuzórikus voltával is.





Markó és Mészáros beszélgetése két szakavatott irodalommal foglalkozó barát kötetlen diszkussziója volt, ahol egymás gondolatait folytatták. Szó esett az időskori költészetről, az ebből a perspektívából megjelenő gyerekkorhoz való viszonyról, ami a magyar irodalomban kuriózumnak számít, mert „”, magyarázta Markó Béla.Markó költészetével kapcsolatban különböző hagyományok kerültek szóba – főként egyféle Szabó Lőrinczi hagyomány –, továbbá olyan sajátos vonatkozások, mint a közköltészet, ami a szerző szerint nem összetévesztendő a politikai költészettel. E mellett a kiadó vezetője kiemelte a költő személyességét, szenvedélyességét, ami mégsem fordul át patetikus pátoszba, viszont szépen ellensúlyozza a kortárs költészetben meghonosodott ironikus, szkeptikus, cinikus attitűdöket. A beszélgetés során folyamatos utalások történtek recepciótörténeti vonatkozásokra, egy-egy költő kultuszára és elfeledésére is.A csapongóan felmerülő témák felvázoltak egy magyar irodalomtörténeti képet, amelyben a helyét kereste Markó Béla legfrissebb verseskötete, a teljes életműhöz kapcsolódó szerves vonatkozásaival együtt. Kós Károly Akadémia Alapítvány és a Maros Megyei Könyvtár szervezésében tartott könyvbemutató beszélgetést az Erdélyi Magyar Televízió közvetítette a közösségi média oldalán:.)