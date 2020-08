Megvan a 20. Filmtettfeszt versenyprogramja

A 6. alkalommal megszervezett Filmgalopp célja évről évre fiatal, erdélyi, magyar tehetségek felkutatása, filmjeik bemutatása a szakma és a nagyközönség előtt, elbírálásuk egy szakmai zsűri által. A program kétévente felváltva várja a dokumentumfilmeket és a fikciós alkotásokat - idén az utóbbiakon volt a sor. A versenybe került filmek között van klasszikus cselekményvezetésű kisjátékfilm, de animációs és kísérleti alkotás is. Az előzsűrizést a Filmtett Online Filmes Portál öt szerkesztője végezte.



A 6. Filmgalopp versenyfilmjei tehát ábécérendben:



Amikor találkozunk (r. Sztercey Szabolcs)

Amit nem vettünk észre (r. Farkas Boglárka Angéla)

Csendet kérünk (r. Incze Kata)

Ebgondolat (r. Frunza Roland)

Éhség (r. Kéri László)

Hazafelé (r. László József)

Kapunyitási pánik (r. Ungváry Oscar)

MásCara (r. Szitai Eszter)

Szabad Románia (r. Sós Timothy)



A nyertes film alkotói egymillió forintos fődíjban részesülnek, amelynek sorsáról szakmai zsűri dönt. A zsűri tagjai 2020-ban:



- Groșan Cristina – Az aradi származású, Budapesten élő filmrendező és vizuális művész rövidfilmjei (köztük a Filmtettfeszten is bemutatott Átalakítás folyamatban, az Éjszakai festés és a Vakáció a tengerparton) sikerrel szerepeltek a világ nagy fesztiváljain Palm Springstől Clermont-Ferrand-ig, Szarajevótól Londonig, Helsinkitől Szentpétervárig vagy Szalonikiig. Első nagyjátékfilmje, A legjobb dolgokon bőgni kell bemutatója előtt áll.



- Lichter Péter – A Prizma szerkesztője, a Filmvilág, a Metropolis és a hvg.hu visszatérő szerzője, filmkritikus és -esztéta másfél tucatnyi, absztrakt és lírai hangulatú kísérleti alkotással (köztük: Fagyott május, Üres lovak, A horror filozófiája) hívta fel magára a gyakorló filmesek figyelmét. Négy kötete filmtörténeti és -esztétikai tanulmányokat tartalmaz.



- Pálffy Tibor – A számos színházi díjjal kitüntetett, sepsiszentgyörgyi színművész több mint két évtizede vállal mozgóképes szerepeket is. Láthattuk többek közt a Rossz árnyékban, a Varga Katalin balladájában, a Dallas Pashamendében, a Bibliotheque Pascalban, legutóbb pedig a Lajkó – cigány az űrben című vígjáték egyik jelentős szerepét alakította. Többször tanította a kamera előtti játék kihívásaira a Filmtett Workshop fiatal résztvevőit.



A fesztivál ideje alatt minden versenyfilm elérhető lesz a Filmtett online csatornáján, a közönség a filmeket megnézheti a filmtettfeszt.ro-n megjelenő – alább belinkelt – adatlapokon, és az ugyanitt található Like gombbal szavazhat a kedvenceire szeptember 16-e és 18-a éjfél között; a legnépszerűbb film elnyeri a Filmgalopp közönségdíját, 1000 lejt, amelyet a Nobila Casa ajánlott fel a nyertesnek.



A díjkiosztóra szeptember 19-én, Kolozsváron kerül sor.



A Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle 20. kiadását idén szeptember 16. és 20. között rendezi meg a Filmtett Egyesület és számos szervezőpartnere 15 romániai városban. További részletek a filmtettfeszt.ro oldalon. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!