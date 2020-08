Befogadóképességük felével működhetnek szeptembertől a mozik és a színházak

Kinyithatnak szeptember elsejétől a mozik és színházak, de befogadóképességük felével működhetnek - jelentette be Marcel Vela belügyminiszter a hétfői kormányülést követően.



A kabinet által hétfőn elfogadott határozat értelmében szeptember 1-jétől újraindulhat a tevékenység a mozikban, színházakban és koncerttermekben, ezek azonban befogadóképességük felével működhetnek - ismertette Vela, hozzátéve, a rendelkezés azokra a megyékre érvényes, ahol az elmúlt 14 napban jegyzett új megbetegedések számának összege ezer lakosra vetítve nem haladja meg az 1,5-öt.



Hozzátette, a határozat azt is leszögezi, hogy a zárt térben tartott magánrendezvények, képzések, workshopok esetében az eddigi 20-ról 50-re emelik a résztvevők maximális számát, a hasonló jellegű szabadtéri események esetében pedig 50-ről 100-ra. A drive-in típusú rendezvényeken az egy gépkocsiban ülő személyek száma nem haladhatja meg a hármat, ha nem ugyanazon család tagjai.



Vela rámutatott, keddtől a beltéri vendéglők és kávézók, valamint a szerencsejáték-termek is megnyithatnak azokban a megyékben, ahol az elmúlt két hétben jegyzett új megbetegedések számának összege ezer lakosra számolva nem haladja meg az 1,5-öt. E küszöbérték alakulásának függvényében a megyei vészhelyzeti bizottságok dönthetnek a tevékenység felfüggesztése, lezárása vagy újraindítása mellett - mondta.



A hétfői nap folyamán kidolgozzák az egészségügyi, a gazdasági és a kulturális miniszter közös rendeletét a HoReCa-szektor, a színházak és a mozik tevékenységének újraindításával járó intézkedésekről - nyomatékosította Vela.(agerpres)

