Filmszereda - Filmtettfeszt: kettős filmfesztivál Csíkszeredában

Csíkszereda közönsége „kettő az egyben” filmfesztiválnak örülhet: szeptember 15–20. között egymást kiegészítve szervezik a Filmszereda – Székelyföldi Mozgóképfeszivált és a Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar Filmszemlét. A hat nap alatt 15 filmet vetítenek a Mikó-várban és a Csíki Moziban.



A rendezvénysorozat első három napján a Filmszereda kínálatát láthatjuk, utolsó három napja pedig a Filmtettfeszt alkotásait hozza Csíkszeredába. A fesztiválmegnyitó ezúttal is a Csíki Kamarazenekar közreműködésével történik.



A kettős fesztiválon a legújabb magyar és román filmek mellett két díjnyertes nemzetközi filmet is megtekinthetünk. A nappali vetítések tervezett helyszíne a Mikó-vár, az esti vetítéseké a Csíki Mozi. Kedvezőtlen időjárás esetén a várba tervezett vetítéseket is a moziban láthatják a filmkedvelők.



A járványügyi intézkedések értelmében a mozitermekben a rendelkezésre álló ülőhelyeknek csak a fele értékesíthető, így minden esetben ennek megfelelő számú jegyet vásárolhatnak elővételben. De mivel a várban ennél többen elférnek, a várba tervezett vetítések előtt félórával a helyszínen is válthatnak belépőket, a fennmaradt helyek függvényében.



Jegyek vásárolhatók elővételben a www.bilete.ro jegyértékesítő portálon, illetve a Csíki Mozi jegypénztárában. (közlemény)





