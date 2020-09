Más helyszínen, más időpontban, de idén is lesz Alter-Native

A koronavírus-világjárvány meghatározta új körülmények és rendkívüli intézkedések miatt jelentősen átalakul, de nem marad el az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál - közölték a szervezők.



Az idén 28. születésnapját ünneplő marosvásárhelyi rendezvény szabadtérre költözik: az immáron hagyományosnak számító helyszín, a Kultúrpalota helyett ezúttal a Nyári Színház fogadja be fesztivált, amelyet a szokásosnál korábbi időpontban, október 7-e és 11-e között tartanak meg.



A járványhelyzet miatt idén az előző esztendőkben jegyzettnél valamivel kevesebb, mintegy 800 rövidfilmet neveztek be a szemlére, amelyek közül az előzsűri válogatja ki az ebben az évben valamivel rövidebb versenyprogramba bekerülő alkotásokat.



Játékfilmek, koncertek, színházi előadás és kiállítás az idei programban is szerepel, a fesztivál nagyzsűrije azonban nem a helyszínen bírálja majd el a rövidfilmeket, hanem online értékel és dönt.



A korlátozások miatt a fesztivál mind az öt napjára érvényes bérlet vásárlására nem lesz lehetőség, csak napijegyet válthatnak majd a filmkedvelők.



A jegyvásárlással kapcsolatos és egyéb részletekkel később jelentkeznek majd. (közlemény)



