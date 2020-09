A magyar-román együttélésről szóló előadást mutatnak be kültéren a szatmári színészek

Közös, kétnyelvű előadást mutat be a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata és a Mihai Raicu Társulata. Az új, 0. kilométerkőnél című előadást a Szatmárnémeti Északi Színház színészei fogják előadni kültéri helyszínen, parkokban:

- Szeptember 11-én a Kossuth-kertben,

- 12-én a 16-os lakónegyedben, a Csend parkban,

- 13-án pedig a 17-es lakónegyedben, az UFO parkban lesz látható az előadás.



A 19 órától kezdődő előadásokban nem csak a Harag György Társulat, vagy a Mihai Raicu Társulat művészei szerepelnek: a kétnyelvű produkciót a román és magyar anyanyelvű színészek közösen hozták létre. Az előadás rendezője, Ándi Gherghe, valóságos mestere az ilyen és ehhez hasonló előadásoknak, hiszen Marosvásárhelyen és Nagyváradon is rendezett már kétnyelvű, a magyar-román együttélést is tematizáló produkciót.



Az előadás alapja Székely Csaba kortárs erdélyi drámaíró négy történetből álló, Idegenek – Négy politikai gyerekdarab című szövege volt, melyből a rendező hármat vitt színre Szatmárnémetiben.



„Az első történetben állatokkal ismerkedünk meg, amelyek unalomból, vagy éppen túl jó dolgukban oda jutnak, hogy lemondanak a szuverenitásról és harcolni kezdenek a hatalomért. A másodikban három gyermek szerepel, az egyikük pedig manipulálni kezdi a társait, megteremtve maguknak egy közös ellenséget. A harmadik részben a Marsig jutunk, ahol a marslakók földi menekülteket fogadnak” – foglalja össze röviden az előadás tartalmát Ándi Gherghe rendező.



„A 2020-as év kezdete óta az emberiség a koronavírus-okozta krízissel küzd, de ez az előadás nem erről a járványról szól, hanem egy sokkal régebb óta köztünk levőről. Ennek, a folyamatosan kárt okozó betegségnek a tünetei a rasszizmus, a xenofóbia, az irredentizmus, a sovinizmus és minden ezekhez köthető viselkedésforma” – fűzi hozzá a rendező.



„Nem születünk előítéletekkel. De egy előítéletekkel teli világba születünk bele, és hamar megtanuljuk, hogy kik a rossz emberek. A jók persze mi vagyunk. Jobbak vagyunk, mint „ők”, mert „ők” rosszat akarnak nekünk. És végső soron mi is rosszat akarunk nekik, nekünk viszont jól megalapozott okunk van rá. Igaz, néha tévedni is szoktunk az előítéleteinkkel kapcsolatban, és rájövünk, hogy mindaz, amit „róluk” meg „rólunk” tudunk, igazából másképp van. Vagy hogy egyáltalán nem is igaz. Ezekről az „igazakról” szól a komédia, a valóságtól teljesen elrugaszkodott tanítómesékkel” – írja a darab szinopszisában a szerző, Székely Csaba.



Az előadás szereplői: Ioana Cheregi, Frumen Gergő, Keresztes Ágnes, Raluca Mara, Moldován Blanka, Poszet Nándor, Andrei Stan és Sergiu Tăbăcaru. A produkció jelmeztervezője Cristina Milea, zeneszerzője Moldován Blanka, dalszövegírója Andrei Stan, koreográfusa Szabó Franciska.



A komoly témák köré épülő vígjátékot szeptember 18-án 19 órától mutatják be az Északi Színház épületében is - az előadáson való részvételhez a bérleteseknek előregisztráció, a bérlettel nem rendelkező érdeklődőknek jegyvásárlás szükséges.



A 11-ei, 12-ei és 13-ai hétvégi, szabadtéri előadásokra a belépés természetesen ingyenes, a három egyfelvonásos közül mindhárom helyszínen egyet-egyet tekinthet meg a közönség: a Kossuth-kertben az állatok történetét követhetjük nyomon, a Csend parkban a gyerekek lesznek a főszereplők, míg az UFO parkban a Marslakók és a Földről érkező menekültek kapcsolatába pillanthatunk be.

