Koncertekkel, mesterkurzussal és fotókiállítással kedveskednek a szervezők az elmaradt mérai csűrfesztivál rajongóinak

A koronavírus okán elmaradt Méra World Music világzenei csűrfesztivál szervezői szeptember 17-20. között négy napos koncertsorozattal, népzenei mesterkurzussal és fotókiállítással kedveskednek a fesztivál rajongóinak, a világzene és népzene szerelmeseinek. A fesztiválélmény nem pótolható, viszont fontosnak találják a szervezők, hogy a műfaj képviselői és kedvelői egymásra találhassanak.



A mérai csűrfesztivál első perctől egy exkluzív, kisfesztivál volt, 1000 eladott jegyben maximalizált résztvevő számmal. Idén, a vírushelyzet következtében, csak igazán keveseknek lesz részük a népzenei és világzenei csűrkoncertek különleges élményéből, ugyanis a külön kiadáson napi 90 ülőhely fog a közönség rendelkezésére állni.



A szervezők a koronavírus idején négy hazai koncerttel,egy kalotaszegi, népzenei mesterkurzussal és egy fotókiállítással készültek.



I. Koncertek



Szeptember 17., csütörtök 20:00 - Nadara Gypsy Band



Csütörtökön a Nadara Gypsy Band fog zenélni a csűrszínpadon, amely bejárta Európát, fellépett többek között a Cannesi Filmfesztiválon, a lyoni operaházban és a budapesti Sziget Fesztiválon. A népzenei körökben valóságos kultuszhelynek számító erdélyi faluból, Szászcsávásról származó Nadara (egészen pontosan: Na dara!, ami magyarul annyit tesz: Ne félj!) zenekar 2001-es alakulása óta aratja sikereit a legkülönbözőbb fesztiválokon és fellépéseken. A Nadara muzsikája, az erdélyi vidékhez hasonlóan igazi kulturális olvasztótégely: székely, román, cigány és szász hagyományok ötvöződnek, megtoldva flamenco hangulatokkal, balkáni ritmusokkal. Viharos tempójú csárdások és "csingerálások" keverednek melankolikus dalokkal, staccatós szaxofon felelget tangóharmonikára. Mindehhez magyar, roma és román nyelvű szövegek - a Nadara igazi "nemzetközi" produkció. Mindennek az alapja pedig a szászcsávási tradíció, hiszen ebben a faluban a muzsikálás nemzedékről nemzedékre hagyományozódó életforma.







Szeptember 18., péntek 20:00 - Szilágyi Tóni



Péntek este Szilágyi Tóni, szamosújvári virtuóz prímás, énekes, legújabb zenekarának első koncertjére kerül sor. Szilágyi Tóni a táncházmozgalom egyik ifjú titánja, akit nem csak népzenei prímásként, hanem a PutriPop zenekar tagjaként és a Parnograszt magyarországi cigányzenekar visszatérő vendégzenészeként is ismerheti a világzene kedvelő közönség.







Szeptember 19., szombaton 20:00 - Nightlosers



A Nightlosers, Kolozsvár ikonikus ethno-blues zenekara, amely az erdélyi román, magyar és roma népzenét vegyíti az amerikai Rhythm and Blues és Rock ‘n’ Roll elemekkel. Számos klubban, fesztiválon, tévé- és rádiócsatornán felléptek már világszerte, de játszottak barlangokban, börtönökben és pszichiátrián is.







A Tokos Zenekar a Fölszállott a páva televíziós népi tehetségkutató győztes formációja és az erdélyi táncházas élet egyik legközismertebb és legkedveltebb népzenei formációja. Habár nem idegenek a mérai táncházakban, első alkalommal fognak nagykoncertet tartani a mérai csűrszínpadon.







Kétszemélyre szóló, napi, páros koncertjegyeket 100 lejért lehet vásárolni. A koncerteken a közönség tagjai, a szervezők által biztosított ülőalkalmatosságokon, maszkot viselve vehetnek részt. Az eladásra bocsátott korlátozott számú napi koncertjegyeket szeptember 14-én, hétfőtől ITT lehet megvásárolni.



II. Népzenei mesterkurzus



Szeptember 18-20. között kalotaszegi népzenei mesterkurzuson vehetnek részt az érdeklődők. Kalotaszegi hegedű, brácsa, bőgő és harmonika játékot fognak oktatni a Kallós Zoltán Alapítvány népzenei iskola oktatói, illetve Kalotaszeg kiemelkedő cigányzenészei. A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A népzenei mesterkurzus kiemelt szakmai partnere a Kallós Zoltán Alapítvány.

Részletek ITT érhetők el.



III. Fotókiállítás



Szeptember 17-20. között, a mérai Szarka-telekben, a koncertek helyszínén, az elmúlt 4 év legszebb pillanatait megörökítő fotókiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők Bethlendi Tamás és Kőmíves István fotóiból. A fotókiállítás megtekintése díjtalan. (közlemény)



Az esemény megvalósulását támogatja a Román Nemzeti Kulturális Alap/Administraţia Fondului Cultural Naţional.









