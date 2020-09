Majdnem minden tavalyi magyar nagyjátékfilm megtekinthető lesz a jövő héten kezdődő Filmtettfeszten

Az elmúlt év szinte valamennyi magyar nagyjátékfilmjét bemutatják az erdélyi Filmtettfeszten szeptember 16. és 20. között- jelentették be egy pénteki kolozsvári sajtótájékoztatón a fesztivál szervezői.



Mint megjegyezték, a 20. alkalommal megrendezendő Filmtettfeszten azt kell ünnepelniük, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellenére megtarthatják a vetítéseket. Zágoni Bálint fesztiváligazgató elmondta: a szervezés időszakában egyik szemüket a folyamatosan változó szabályozásokon, másikat az időjárás-előrejelzésen kellett tartaniuk. Szabadtéri vetítésekre készültek, de szeptembertől a kormány lehetővé tette a mozik kinyitását, így bizonyos városokban szabadtéren, másutt termekben vetítenek.



A fesztivál központja ezúttal is Kolozsváron lesz, ahol a Bánffy-palota udvarán, valamint a Győzelem moziban lehet magyar filmeket nézni. A szervezők a hagyományokhoz híven további 14 erdélyi városban is szerveznek hosszabb-rövidebb vetítéssorozatot. Valamennyi helyszínen a belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötik.



A kínálatban tíz új magyar nagyjátékfilm és egész estés dokumentumfilm szerepel, emellett megszervezik az erdélyi magyar rövidfilmek versenyét, és egy igazi kuriózumot is bemutatnak.



Az 1931-ben készült Ghost Train (Kísértetek vonata) angol thrillerből két évvel később magyar és román változatot is forgattak. A fesztiválon a román és magyar film Kővári Szabolcs által egybevágott változatát mutatják be. Amint Zágoni Bálint elmondta, a film a hangosfilm kezdeti időszakába vezet vissza, amikor könnyebb volt újraforgatni egy-egy filmet, mint szinkronizálni.



Az idei Filmtettfeszt újdonsága, hogy jövő pénteken, szombaton és vasárnap online vetítéseket is tartanak. Három magyar filmet romániai internetfelhasználók nézhetnek meg a világhálón.



A Filmtettfeszt keretében 2012 óta adnak át életműdíjat. Az első erdélyi magyar játékfilm címéről elnevezett Sárga csikó-díjat idén Szederkényi Miklós gyártásvezető veheti át. A díjazott a járványügyi korlátozások miatt nem lehet jelen az eseményen, de - mint a szervezők ígérték - videóüzenetet küld.



A fesztivál teljes programja a filmtettfeszt.ro honlapon böngészhető. (mti)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!