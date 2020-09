EU: 60 százalékkal kell csökkenteni a károsanyag-kibocsátást 2050-ig

Az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága kötelező célkitűzésként fogadta el az EU üvegházhatású gázkibocsátásának legalább 60 százalékos csökkentését, amely sokkal ambiciózusabb mérce, mint amit az Európai Zöld Megállapodásban leszögeztek.



„Ilyen nagyratörő célt még soha nem tűztek ki. Ez egész Európa ambícióit megnöveli" - nyilatkozta Pascal Canfin, a parlamenti bizottság elnöke.



Az Európai Bizottság március elején tette közzé az EU-ra vonatkozó klímatörvény-tervezetét, amely a karbonsemlegesség 2050-ig történő elérését támogatja, ennek részleteiről most a Parlament és az Európai Tanács (a tagállamok) tárgyalnak.



A Bizottság felülvizsgálta a 2030-ra vonatkozó éghajlati célkitűzést, amely jelenleg mínusz 40 százalék az 1990-es szinthez képest, annak összehangolása érdekében, hogy az 2050-re kitűzött karbonsemlegességet elérje. Ursula von der Leyen bizottsági elnök megígérte, hogy az 50–55 százalékos csökkentést fogja javasolni, viszont a tagállamok továbbra is megosztottak, és a Parlament politikai csoportjai is megosztottak maradnak.



„A karbonsemlegesség 2050-ig történő megvalósítása nagyon ambiciózus terv, és nehéz lesz kivitelezni, ezért reálisak kell maradnunk: elvárjuk, hogy a Bizottság ne fogadja el a baloldali pártok parlamenti igényeit 60 százalékos vagy 65 százalékos csökkentés elérésére" – nyilatkozta Peter Liese európai parlamenti képviselő, az Európai Néppárt szóvivője. A jobboldali alakulat az 50 százalékos csökkentést támogatja.



„Csoportunk pragmatikus: a számokon túl be kell bizonyítanunk, hogy megvalósíthatjuk őket, hogy gazdaságunk támogatni tudja" - mondta Dacian Ciolos, a Megújuló Európa (liberálisok és centristák) csoport elnöke az AFP hírügynökségnek.



A Környezetvédelmi Bizottság csütörtökön elfogadott módosításai között szerepel a „kötelező koherencia elve" is, amely szerint a Bizottság által előterjesztett minden új intézkedésnek figyelembe kell vennie a klímasemlegességi célkitűzést. Éppen ezért pénzügyi szankciók kivetését fogadták el azokra az esetekre, amikor a tagállamok nem teljesítik a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos kötelezettségvállalásaikat.



Ezek a módosítások beépülnek az klímatörvény szövegébe, amelyet október 5.-8. között bocsátanak szavazásra, a Parlament őszi szessziójának első plenáris ülésén. A 27 állam- és kormányfőnek ezután október közepéig kell egyeztetnie az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 2030-as célkitűzésekről. Ezt követően pedig megkezdődnek a tárgyalások az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament között azzal a céllal, hogy a klímatörvényt még az év vége előtt lezárják. (euparl.eu/hotnews/hírszerk.)



