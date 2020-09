László Noémi lesz a Napsugár új főszerkesztője

Novembertől László Noémi költő veszi át Zsigmond Emesétől a Napsugár, a Szivárvány és a hozzájuk tartozó egyéb kiadványok főszerkesztői feladatait - jelentette be a változást Facebook oldalán az eddigi főszerkesztő. Ezzel párhuzamosan a képszerkesztő személye is változik, Müller Katitól Bak Sára veszi át a munkát.



"A közösség az első és legfőbb személy, s lelkében változatlan, csupán az atyák és a fiak cserélik egymást. Az ezeréves népi életformáról írt Tamási Áron-sorokat többször idéztük már a 64 éve folyton alakuló, újuló, de lelkében változatlan Napsugárral kapcsolatban. Most az atyák és a fiak cseréjének újabb pillanatához érkezett szerkesztőségünk. A nyugdíjba vonuló Zsigmond Emese helyett László Noémi lesz az új főszerkesztő, Müller Katitól pedig Bak Sára veszi át a képszerkesztői munkát" - kezdi a hírt bejelentő posztjában a Napsugár és a Szivárvány gyermeklapok közössége.





A Napsugár idei márciusi és április címlapja.

A Szivárvány idei februári számának címlapja.

"Ez már egy hosszú folyamat végállomása. Emese már egy ideje feltette nekem a kérdést, én pedig igennel válaszoltam rá, csak közbeszólt a járványidőszak. Ebben az évben szerkesztőként már a Napsugár csapatát erősítettem, oda jártam dolgozni, amikor lehetett, az volt a szándékunk, hogy szeptembertől váltunk, de a járvány miatt két hónappal elcsúszott a váltás. A lap kolofonjában tehát csak novemberben fog megjelenni a csere, azt a számot fogom főszerkesztőként először összeállítani, a szeptemberi és októberi számok főszerkesztője még Zsigmond Emese lesz" - magyarázta a Napsugár és a Szivárvány leendő főszerkesztője megkeresésünkre, amikor a váltás körülményeiről kérdeztük. Elmondása szerint először 1996-ban közölt a Napsugárban, 2000 óta pedig havi rendszerességgel jelenik meg verse a kiadványokban, rendszeresen vett részt a rendezvényeiken, közönségtalálkozóikon, a válaszúti táborukban, tehát úgymond ismeri a kulisszák mögötti munkafolyamatokat."Azt a szellemiséget akarom továbbvinni, amit eddig is képviselt a Napsugár, ezt szeretném, amennyire csak lehet, a gyakorlatba ültetni és megvalósítani. Ezt szeretném és remélem. Nem vagyok teljesen meggyőződve róla, hogy képes vagyok rá, de azért vállaltam el ezt a főszerkesztői pozíciót, mert szívügyem, hogy ezt a munkát valaki végezze. És remélem, hogy jól fogom végezni" - beszélt az előtte álló feladatokról. Elmondása szerint már van egy olyan füzete, ahová írja az ötleteit, illetve a neveket különféle szakterületekről, akiket a jövőben fel szeretne kérni arra, hogy különböző témákban gyerekeknek szóló szövegeket írjanak - elsősorban - a Napsugárba."Nem vonatkoztathatunk el attól, hogy ennek a lapnak azt írja a címlapján, hogy gyermekirodalmi lap. Mindenképpen a kortárs magyar, főként erdélyi, gyermekirodalmat akarja éltetni, áramoltatni, akár a létrejötténél bábáskodni. Azért tűnik számomra olyan nehéznek a feladat, mert úgy gondolom, hogy valamiféle egyensúlyt kellene teremtsen ez a lap múlt, jelen és jövő között. Nem szabad megfeledkezni a gyökerekről, de arról sem, hogy mi határozza meg a mindennapjainkat most, és valahogy nyitni kéne a jövő felé. Érdekfeszítő újdonságokról is kellene regélni ebben a gyerekirodalmi lapban. Majd kiderül, hogy sikerül-e ezt megvalósítania a csapatnak" - válaszolta, amikor arról kérdeztük, hogy mit kell manapság egy irodalomközpontú gyereklapnak nyújtania ahhoz, hogy a gyerekek érdeklődéssel forgassák.