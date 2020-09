Csaknem 40 rövidfilm versenyez a 28. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál fődíjáért

Csaknem 40 rövidfilm versenyez a marosvásárhelyi 28. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál fődíjáért, a seregszemlét idén egy hónappal korábban, október 7. és 11. között szervezik meg az erdélyi városban - közölték csütörtökön a szervezők.



Idén 806 alkotást neveztek be a versenybe, ebből az előzsűri - a koronavírus-járvány miatt online - 39-et válogatott be a fesztivál versenyprogramjába. Az Ármeán Otília egyetemi adjunktus, Durst György producer, Hartyándi Jenő, a Mediawave Film és Zenei Együttlét igazgatója és művészeti vezetője, Radu Vasile Igazság vizuális művész és filmrendező, Németh Előd újságíró, filmkritikus, valamint Schneider Tibor filmrendező alkotta előzsűri döntése értelmében mintegy hétórás versenyprogram alakult ki.



A kiválasztott filmeket húsz országból küldték be, közülük 10 magyar, 3-3 pedig romániai, spanyol, francia gyártású. Műfajukat tekintve 19 animáció, 17 kisjátékfilm, kettő dokumentumfilm, egy kísérleti film.



A fesztivál nagyzsűrije szintén online bírálja majd el az alkotásokat. A zsűri tagja lesz Milos Itic szerbiai filmrendező, filmkritikus, Tudor Cristian Jurgiu, Titus Muntean, Tóth Barnabás és Kocsis Ágnes filmrendező és forgatókönyvíró, valamint Visky Ábel filmrendező.



Sipos Levente fesztiváligazgató korábban elmondta, hogy a járvány és a korlátozások miatt az idén külföldi vendégük nem lesz, ezért rövidebb és egyszerűbb programot kínálnak. Idén a marosvásárhelyi Nyári Színház fogadja be az Alter-Native filmfesztivált, és kizárólag napi jegyeket vásárolhatnak a filmkedvelők. A jegyek a biletmaster.ro oldalon lesznek majd elérhetők. (mti)

