Székely Csaba drámák alapján tart közös bemutatót az Északi Színház két tagozata

Közös bemutatót tart a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata és a Mihai Raicu Társulata szeptember 18-án, 19 órától. A 0. kilométerkőnél című koprodukciót Ándi Gherghe rendezi Székely Csaba Idegenek – Négy politikai gyerekdarab című írása alapján - tájékoztat a színház közleménye.



"Ovidiu Caița kollégám művészeti vezetésének kezdete óta egy folyamatos javulás jellemzi a magyar és a román társulat viszonyát, amely mostmár nem csupán az évtizedes hagyományokra visszatekintő jó kollegialitásból táplálkozik, hanem közös gondolkodást és aktív párbeszédet is jelent. Ennek a közönség számára is vannak tapintható jelei: csináltunk már közös flashmobokat, worksopot, közösen szervezzük a Tranzit Fesztivált és régóta tervezzük koprodukció létrehozását is. Ez az előadás önmagában is egy fontos pillanat ebben az egymás felé nyitó folyamatban, hiszen fél évszázados közös történelmünk során először hozunk létre kétnyelvű koprodukciót" – idézi a közlemény Bessenyei Gedő Istvánt, a harag György Társulat művészeti igazgatóját.





fotók: Süveg Károly

"Örülök, hogy a kétnyelvű, a magyar-román együttélést is gyakorta feldolgozó előadásairól egyébként is ismert Ándi Gherghe elfogadta a meghívásunkat, és a közös munka során segített elmélyíteni ezt az egyre jobb szakmai viszonyt és párbeszédet, Székely Csaba szövegén keresztül pedig fontos társadalmi problémákat is tematizálni tudott" - tette még hozzá a művészeti igazgató.Az előadást eredetileg parkokban játszották szeptember 11-13. között, minden helyszínen egy-egy történetet adtak elő a Harag György Társulat és a Mihai Raicu Társulat tagjai.Az előadás szereplői:és. A produkció jelmeztervezője, zeneszerzője, dalszövegírója, koreográfusaA bemutatóra jegyeket, korlátozott számban, az Északi Színház Horea utcai jegyirodájában lehet vásárolni, hétköznaponként 10 és 17 óra között, illetve az előadás előtt egy órával. A bemutató után legközelebb a 0. kilométerkőnél című előadás hétfőn, szeptember 21-én lesz látható, 19 órai kezdettel, a magyar dráma napja alkalmából.