Kolozsvári filmtörténész kapta a Filmtett Egyesület filmkritikusi díját

Szombat este a Filmtett Egyesület kihirdette a 20. Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle díjait.



A Filmtett Egyesület filmkritikusi díját ezúttal a Kolozsváron élő Ferenczi Szilárd (film)történész, filmkritikus kapta, aki a nyomtatott korszak óta rendszeres és hűséges együttműködője a (ma online megjelenő) Filmtett folyóiratnak.





Ferenczi Szilárd, filmkritikus

at, amint azt korábban a szervezők kihirdették:gyártásvezető kapta. A méltatástproducer fogalmazta meg, aki évtizedek óta Szederkényi munkatársa. Hangsúlyozta, hogy a díjazott több, mint száz film gyártásvezetőjeként, illetve producereként kapcsolódik erdélyi filmesekhez, erdélyi témákhoz. Kiemelte azt is, hogy a díj Szederkényi emberi nagyságát is méltatja, a dokumentumfilmes ugyanis karitatív céllal jár vissza több korábbi, forgatási helyszínére.A Filmtettfeszt versenyprogramjában idén kilenc, műfaji és technikai szempontból sokszínű, fikciós rövidfilm versenyzett. A szekció fődíját megosztva kaptaCsendet kérünk ésésSzabad Románia című filmje. Utóbbi a közönség díját is elnyerte.A zsűri három tagja, filmrendező,, színművész és, filmrendező, filmesztéta volt. A versenyfilmek ma estig megtekinthetők a Filmtettfeszt.ro oldalon Mint írtuk , az öt napos filmfesztivál kolozsvári programját a szervezők csütörtökön leállították, mivel egy stábtag koronavírus-tesztje pozitív lett , így az online díjátadó videója is fél nap alatt, home-office-ban készült el. A díjakat fizikai valójukban később fogják átadni a kitüntetetteknek. A vetítések ma estig folytatódnak a többi 14 városban (a program elérhető a filmtettfeszt.ro-n), illetve az online program sem maradt el: ennek legutolsó állomása Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje, amely ma este 8-tól éjfélig lesz megtekinthető romániai IP-címekről.